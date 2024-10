Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3060: Ignacy molestowany w pracy! Agata odkryje całą prawdę o tym, co się działo na imprezie

W 3060 odcinku "Barw szczęścia" czeka nas prawdziwy szok! Agata (Natalia Zambrzycka) w końcu odkryje bolesną tajemnicę Ignacego (Olaf Staszkiewicz), która przez wiele tygodni była starannie ukrywana przed światem. To molestowanie w pracy sprawi, że Kieliszewski opuści swoją posadę, a zaufanie Pyrki do niego zostanie mocno nadwyrężone. W 3060 odcinku "Barw szczęścia" Agata, przekonana, że Ignacy ukrywa przed nią kolejne kłamstwa, postanowi skonfrontować go z prawdą. Czy Kieliszewski zdobędzie się na odwagę i wyzna ukochanej, co tak naprawdę wydarzyło się na nieszczęsnej imprezie służbowej? Poznaj szczegóły!