Barwy szczęścia, odcinek 3048: Agata oskarży Ignacego o zdradę z szefową! Nocne telefony zniszczą ich walentynki i zrujnują ich związek? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3048 - czwartek, 10.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Wszystko zacznie się od tego, że Ignacy ukryje przed Agatą swoje problemy w pracy. W 3048 odcinku "Barw szczęścia" para będzie miała zaplanowaną romantyczną kolację walentynkową, która miała być idealnym momentem na celebrację ich miłości. Niestety, los postanowi inaczej. Gdy para będzie niemalże gotowa do wyjścia, telefon Ignacego niespodziewanie zadzwoni, a na ekranie pojawi się nazwisko jego szefowej. Jak łatwo się domyślić, taki rozwój wypadków wywoła u Agaty falę wątpliwości...

- Czy ona trochę nie przesadza? Dzwonić do pracownika o tej godzinie i to jeszcze w walentynki... - Prawda? - Przyznaj się, ty ją pewnie trochę podrywasz, tak jak mnie podrywałeś. - Ja już mam wszystko, czego chciałem i nie szukam niczego więcej.

Agata oskarży Ignacego o zdradę w 3048 odcinku "Barw szczęścia"

Gdy szefowa Ignacego zadzwoni do niego w walentynki, Agata nie będzie mogła w to uwierzyć! Ukochana Kieliszewskiego nie ukryje swojej złości i jawnie skomentuje zachowanie i brak klasy szefowej Ignacego. W pewnej chwili zacznie nawet insynuować romans, jednak po słowach Ignacego wszystko obróci się w żart. Choć Kieliszewski zapewni Agatę, że jest jedyną kobietą w jego życiu, nie będzie to oznaczać, że nie ma przed nią tajemnic. Możemy zdradzić już teraz, że jego problemy z pracą zaczną piętrzyć się w kolejnych odcinkach.

Walentynki Agaty i Ignacego w "Barwach szczęścia" zamienią się w koszmar. Wszystko przez pracę!

W 3048 odcinku "Barw szczęścia" Ignacy stanie przed trudnym zadaniem - będzie musiał nie tylko wyjaśnić swoje relacje z szefową, ale także przekonać Agatę, że jest jej wierny. Ich walentynkowy wieczór, który miał być pełen miłości i romantyzmu, przerodzi się w prawdziwy koszmar. Oskarżenia o zdradę, tajemnicze telefony i ukrywane problemy w pracy sprawią, że Agata zacznie poważnie zastanawiać się, czy Ignacy jest tym, za kogo go uważała. Jak zakończy się ten wątek? Czy para dogada się ze sobą i nie pozwoli zepsuć nikomu tak wyjątkowego dnia? Przekonamy się już lada moment!