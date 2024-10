Barwy szczęścia, odcinek 3048: Marysia zaszantażuje Huberta! Będzie musiał wybierać między nią i Asią!

Barwy szczęścia, odcinek 3046: Sonia odda Mateuszka do obcych ludzi! Nie poradzi sobie jako matka - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3044: Mirek nie będzie chciał mieszkać z Bogusią. Zrobi to, bo nie ma innego wyjścia - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3044: Ksawery nie zgodzi się na przeprowadzkę do Mariusza do Brzezin. Postawi jasno sprawę Kasi - ZDJĘCIA

Upór Marysi dał się Hubertowi we znaki w 3026. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Marysia uparcie odmawia zaakceptowania Asi. Hubert wie, że ukochana chciałaby wprowadzić się z Emilem do domu Pyrków, ale nic się nie zmieni, dopóki jego córka będzie temu przeciwna.

- Naprawdę chciałbym już się przestać ukrywać – powiedział Asi.

Ale ona poprosiła, by dać dziewczynce tyle czasu, ile potrzebuje do adaptacji do nowej sytuacji:

- Daj jej czas. Zależy mi na tobie i nie chcę, żeby jakiś fałszywy ruch wszystko popsuł. Marysię trzeba sukcesywnie, krok po kroku, oswajać.

Niedługo potem dziewczynka rozbiła kubek ze zdjęciem Asi i z powrotem ustawiła zdjęcia mamy w salonie.

Marysia nie przekonała się do Asi po uszyciu dla niej kostiumu w 3030. odcinku „Barw szczęścia”

W 3030. odcinku "Barw szczęścia" Asia próbowała wykorzystać swoje umiejętności krawieckie, by wkupić się w łaski Marysi. Postanowiła uszyć dla niej kostium wierzby do szkolnego przedstawienia. Ale kiedy zabrała się do szycia, Marysia nie wykazała zainteresowania.

W 3048. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Marysia postawi Huberta pod ścianą

W 3048. odcinku serialu „Barwy szczęścia” bohaterowie serialu będą obchodzić walentynki. Przynajmniej będą mieli taki plan. Marysia bowiem absolutnie nie zgodzi się celebrować tego święta z Asią i Emilem. Hubert zaproponuje, że ich zaprosi do domu.

- Nie chcę, żeby przychodzili – kategorycznie obwieści Marysia.

- W więcej osób będzie lepsza zabawa – będzie próbował ją przekonać Hubert. Ale dziecko będzie nieprzejednane i powie, że do dobrej zabawy żadne towarzystwo nie jest im potrzebne. Po czym posunie się do emocjonalnego szantażu!

- Chyba że ciocię Asię i Emila kochasz bardziej niż mnie – powie ojcu.

I co może Hubert na to powiedzieć? Zgodzi się na szantaż czy zaprosi Asię z Emilem pomimo braku zgody Marysi?

(dialogi za: Swiatseriali.interia.pl)

„Barwy szczęścia" odcinek 3048 - czwartek, 10.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2