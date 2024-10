Barwy szczęścia, odcinek 3044: Ksawery nie zgodzi się na przeprowadzkę do Mariusza do Brzezin. Postawi jasno sprawę Kasi - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3046: Sonia odda Mateuszka do obcych ludzi! Nie poradzi sobie jako matka - ZDJĘCIA

Ksawery nie będzie chciał, by Kasia związała się z Mariuszem w „Barwach szczęścia”?

Kasia powiedziała już Mariuszowi, że Ksawery nie jest jeszcze gotowy na nowego mężczyznę u jej boku, wtedy, gdy jej syn miał jeszcze nadzieję, że mama zostanie jednak z Łukaszem (Michał Rolnicki):

- On jeszcze nie potrafi zaakceptować, że rozstaliśmy się z Łukaszem, więc tym bardziej... nie zaakceptuje ciebie – powie kochankowi, który będzie wywierał na nią presję, by pracowała nad przyzwyczajaniem chłopca do nowej sytuacji.

W 3044. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Kasia powie Ksaweremu, że Mariusz jest jej bliski

W 3044. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Ksawery zapyta Kasię, czy rzepak jest jary, czy ozimy. Jego mama nie będzie wiedzieć, ale stwierdzi, że wie, kto udzieli mu odpowiedzi. Oczywiście, będzie miała na myśli Mariusza, który uprawia ekologiczny rzepak (i który na nim nie zarabia i stąd plany na dodatkowe zajęcie). Zresztą, jej syn i tak sam się domyśli, kogo zapytać.

- A może chcesz, żeby on ci pomógł w zadaniach? Moglibyśmy do niego pojechać – tak Kasia sprytnie podsunie synowi własny pomysł na wspólną noc z Mariuszem.

- Ale teraz…? - skrzywi się Ksawery.

- Może byśmy zostali na kolacji? A może nawet przenocowalibyśmy? A jutro zawiozłabym cię do taty? - będzie kusić Kasia.

- A on już jest twoim chłopakiem…? - zapyta ją skonsternowany syn, który zacznie się gubić w jej romantycznej sytuacji.

- Jest kimś, na kim mi zależy, kogo lubię. Jest mi bliski – powie mu szczerze Kasia.

W 3044. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Ksawery powie Kasi, że nie chce długo zostawać u Mariusza

W 3044. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Ksawery zapyta Kasię o jej plany na przyszłość z Mariuszem:

- Będziemy z nim razem mieszkać?

- Tego jeszcze nie wiem, zobaczymy. Ale na razie moglibyśmy tylko przenocować – odpowie jego mama.

- Na trochę mogę do niego pojechać, ale będę spać w swoim pokoju?

- Pewnie, że tak. Naprawdę nie miałbyś nic przeciwko?

- Jak będzie fajnie, to mogę zostać. Ale tylko na trochę – powie Ksawery stanowczo.

- Pewnie, że tak. Kochanie, nasz dom jest tutaj – zapewni syna Kasia.

Czy Ksawery będzie bojkotował plan Kasi ułożenia sobie życia z Mariuszem tak, jak robi to Marysia (Nina Szumowska) wobec Asi (Anna Gzyra)?

„Barwy szczęścia" odcinek 3044 - piątek, 04.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2