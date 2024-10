Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3044: Mirek nie będzie chciał mieszkać z Bogusią. Zrobi to, bo nie ma innego wyjścia - ZDJĘCIA

W 3044. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Mirek (Oliwier Kozłowski) będzie gotów do wyprowadzki z domu, by zamieszkać z Bogusią (Halina Bednarz), babcią, która właśnie wychodzi z więzienia po rocznej odsiadce. Jego ojciec, Damian (Michał Lesień), zgodził się na to, ale nie bez obaw, spowodowanych alkoholizmem swojej matki. Okaże się, że Mirek też nie jest specjalnie zadowolony, że będzie musiał mieć babcię na oku, ale u ojca brakuje mu prywatności