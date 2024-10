Barwy szczęścia, odcinek 3054: Oliwka zdradzona! Zapewniał o przyjaźni, ale za jej plecami Justin spędzi wieczór z jej największym wrogiem

W 3052. odcinku "Barw szczęścia" Ewa Poraj zacznie podrywać Justina

W 3052. odcinku "Barw szczęścia" Justin (Jasper Sołtysiewicz) pozna Ewę Poraj (Nicole Bogdanowicz) w fitness klubie i od razu wpadnie jej w oko. Od razu mu zaproponuje, by razem poćwiczyli. Skotnicki będzie w jej typie!

W 3052. odcinku "Barw szczęścia" Justin da się uwieść Ewie Poraj

W 3052. odcinku "Barw szczęścia" Justin umówi się z Ewą w SezoNOVYm Żabci (Hanna Klepacka), ponieważ zgodził się doradzić jej w sprawach finansowych. Ale dla Poraj to spotkanie będzie tylko przykrywką dla jej planu poderwania Skotnickiego. Zaprosi go, by poszedł z nią na imprezę, by „mogła go lepiej poznać”, ale on odmówi:

- To miłe, naprawdę, ale wolałbym nie mieszać życia prywatnego i interesów.

- Z interesów zawsze możemy zrezygnować – powie zalotnie Ewa.

- Ja jednak wolałbym tę drugą opcję. Nie chcę stracić świetnej klientki – Justin sprytnie wybrnie z sytuacji.

- W takim razie potraktuj tę imprezę jak biznes lunch. Wpadniesz, porozglądasz się, pogadasz – Poraj nie da za wygraną, ale Skotnicki będzie nadal odmawiał. Ale kiedy wpadnie do fitness klubu Reginy (Kamila Kamińska) i usłyszy, że odwiedzi ona Franka (Mateusz Banasiuk), postanowi zrezygnować z ubiegania się o względy Czapli i wyśle Ewie SMS, w którym napisze, że jednak skorzysta z jej zaproszenia.

W 3054. odcinku „Barw szczęścia” Oliwka będzie rozczarowana Justinem

W 3054. odcinku „Barw szczęścia” Oliwka otrzyma lekcję dorosłości. Przekona się, że nie wszyscy przyjaciele są lojalni. Czasami przedkładają własny interes nad przyzwoitość. Zbrowska dowie się, że Justin był z Ewą na imprezie. A dobrze wiedział, że influencerka omal nie zniszczyła jej kosmetycznego biznesu fałszywymi pomówieniami. Oliwkę kosztowało to bardzo wiele stresu. A teraz wygląda na to, że dla Justina to nic nie znaczyło i nie znaczy, skoro spędza swój wolny czas w towarzystwie tej bezwzględnej kobiety...

„Barwy szczęścia" odcinek 3054 - piątek, 18.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2