Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3048: Związek Asi i Huberta zagrożony! Obieca mu, że na niego zaczeka

W 3048. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Asia (Anna Gzyra) będzie rozczarowana, kiedy okaże się, że nie spędzi walentynek z Hubertem (Marek Molak). To będzie decyzja Pyrki, a spowoduje ją szantaż Marysi (Nina Szumowska). Dziewczynka, kiedy dowie się, że ojciec planuje zaprosić tego dnia do domu Sokalską i Emila (Artem Malaszczuk), postawi mu twarde veto – jeżeli tak zrobi, to będzie to oznaczać, że kocha ich bardziej niż ją!