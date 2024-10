Barwy szczęścia, odcinek 3048: Hubert zostawi Asię dla dobra Marysi? Psycholog nie pozostawi wątpliwości

Barwy szczęścia, odcinek 3044: Ksawery nie zgodzi się na przeprowadzkę do Mariusza do Brzezin. Postawi jasno sprawę Kasi - ZDJĘCIA

Marysia zaszantażuje Huberta w 3048. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3048. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Marysia nie zgodzi się, by obchodzić walentynki razem z Asią i Emilem u nich w domu:

- Nie chcę, żeby przychodzili.

Hubertowi nie uda się jej przekonać. Marysia nie tylko nie zmieni zdania, ale nawet zdecyduje się na szantaż:

- Chyba że ciocię Asię i Emila kochasz bardziej niż mnie – powie tacie.

W 3048. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Hubert pojedzie w walentynki do Asi z bukietem kwiatów

W 3048. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Hubert zrobi dokładnie to, czego będzie wymagała od niego Marysia – ugnie się pod jej kategorycznym żądaniem niezapraszania Asi i Emila na wieczór walentynkowy do domu Pyrków. Okaże się on naprawdę udany, ale przez cały czas spędzony z córką będzie się namyślał, co ma dalej zrobić. Jak doprowadzić do szczęśliwego zakończenia dla wszystkich. Czy to w ogóle możliwe…? Powróci dawny pomysł spotkania z psychologiem. Późnym wieczorem Hubert pojedzie do Asi z bukietem kwiatów, by jakoś powetować jej utratę romantycznego wieczoru.

W 3048. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Hubert dowie się od psychologa, że będzie musiał wybrać między Asią a Marysią

W 3048. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Asia będzie zaskoczona:

- Oszalałeś?

- Tak. Z miłości do ciebie – wyzna jej Hubert.

- I w środku nocy przyszedłeś mi to powiedzieć? - zapyta wzruszona Sokalska.

- Na to każda pora jest dobra - odpowie Hubert.

Następnego dnia Pyrka w końcu pojedzie do psychologa, by porozmawiać o Marysi. Zmrozi go to, co usłyszy, ponieważ w grę będzie wchodzić nawet rozstanie z Asią. Możliwe, że Hubert będzie musiał dokonać wyboru…

„Barwy szczęścia" odcinek 3048 - czwartek, 10.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2