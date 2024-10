M jak miłość, odcinek 1822: Śledztwo w klinice Olka. Chodakowski wyczuje spisek - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1822 - wtorek, 22.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Olek w 1822 odcinku "M jak miłość" będzie miał ręce pełne roboty. W klinice zrobi się wielkie zamieszanie, bo dojdzie do kiepskiej w skutkach operacji małego pacjenta. Ufny Franek przejdzie zabieg w szpitalu, który wykona Aneta z Majerem (Paweł Parczewski). Chodakowska nie zostanie przy stole operacyjnym do samego końca. Wyjdzie z sali, a lekarz ma jedynie dokończyć wspólne dzieło i zaszyć ranę. Niestety szybko się okaże, że opuszczenie nieodpowiedzialnego Wojtka to duży błąd... Dojdzie do krwotoku małego pacjenta, bo któryś z medyków uszkodzi dziecku tętnicę. Okaże się, że popełniono błąd, a cwany Majer spróbuje wrobić we wszystko Anetę.

Olek rozpocznie śledztwo w sprawie żony w 1822 odcinku "M jak miłość"

W szpitalu zrobi się niemałe zamieszanie, bo wstrząśnięta kiepską operacją Aneta początkowo uzna, że nie popełniła błędu i wszystko powinno być w porządku. Niestety wmawianie winy zrobi swoje, więc kobieta zacznie myśleć, że nie nadaje się na lekarza. Weźmie na siebie winę za błędy przy stole operacyjnym i obarczy się całą odpowiedzialnością za niezbyt dobrze wykonany zabieg. Wpadnie w panikę, zacznie mówić o rzucaniu planów bycia poważnym chirurgiem. Olek podejdzie do sprawy na chłodno i od razu stwierdzi, że coś mu się w całej tej zagmatwanej sytuacji nie podoba. Początkowo nie będzie miał za dużo czasu na przyjrzenie się sytuacji, co zasmuci żonę, ale w końcu to on ustali fakty.

W podejrzany spisek zamiesza się także Argsiński (Karol Strasburger). Doświadczony specjalista spojrzy w papiery Franka i razem z Olkiem przeanalizują przebieg zabiegu. Co z tego wyniknie i kto tak naprawdę popełnił błąd?

Olek uratuje karierę Anety w klinice

W dziwną sprawę włączy się także Kasia (Paulina Lasota). Zasugeruje Anecie, że Majer ją wrabia. Potem spojrzy w dokumenty i odkryje, że lekarz zapisał jednemu z pacjentów za dużą dawkę leków. Olek w 1822 odcinku "M jak miłość" znajdzie dowód na błąd Majera. Chirurg zostanie zwolniony ze szpitala. Rozstanie się z Anetą w kiepskich okolicznościach.