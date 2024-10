Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3049: Wstydliwa tajemnica Ignacego. Ukryje przed Agatą, z kim się kontaktuje - ZDJĘCIA

W 3049 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Ignacy (Olaf Staszkiewicz) będzie miał sporo do ukrycia przed Agatą (Natalia Zambrzycka)! Po firmowej imprezie wróci do domu kompletnie pijany i zacznie dostawać podejrzane wiadomości. To nie wszystko, bo Kieliszewski postanowi rzucić pracę. Jakby stało się coś, czego się wstydzi, co może zaważyć na jego związku z Agatą. Czujna Pyrka w 3049 odcinku "Barw szczęścia" zacznie podejrzewać, że jej chłopak coś nawywijał na imprezie, ale Ignacy do niczego się nie przyzna. Spanikuje, gdy zaczną do niego przychodzić dziwne SMSy... Czy zdradził Agatę? A może chodzi o coś innego? Sprawdź, co już wiadomo!