M jak miłość, odcinek 1824: Jakub naśle na Marcina policję! Dzięki Karskiemu śledczy zainteresują się też Martyną

M jak miłość, odcinek 1826: Marcin wróci do rodziny! Olek i Jakub zabiorą go od Martyny. Nie będzie szczęśliwy? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1824 - wtorek, 29.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Do Jakuba w 1824 odcinku "M jak miłość" dotrze, że zaginiony Marcin jest bliżej niż myślał. Dzięki zeznaniom farmaceutki z apteki pod Sochaczewem Karski dowiedział się, że chociaż Chodakowski wygląda, czesze się i ubiera inaczej niż na oficjalnym ogłoszeniu o poszukiwaniach, to często robi zakupy w pobliskim sklepie. Sprawia jednak wrażenie mężczyzny, który boi się ludzi, unika kontaktu z innymi. To będzie dla Karskiego jasny sygnał, że Marcin nie jest sobą. Nie wpadnie jednak na to, że jego przyjaciel i wspólnik stracił pamięć, nie wie, kim jest!

Jakub namierzy dom Martyny w 1824 odcinku "M jak miłość"

W 1824 odcinku "M jak miłość" dla Jakuba stanie się jasne, że minął się z Marcinem i to wcale nie jeden raz. Jak już pisaliśmy Karski dotrze do miejsca, gdzie ostatnio widział Marcina, ale czy wreszcie go odnajdzie, czy dowie się, że Chodakowski mieszka w domu lekarki Martyny w Kampinosie, że to z nią wskutek amnezji zaczął nowe życie? Wszystko rozstrzygnie się w 1824 odcinku "M jak miłość", gdy Jakub namierzy dom Martyny i wkroczy do środka. Tylko, że nie znajdzie tam Marcina...

Policja w domu Martyny w 1824 odcinku "M jak miłość"!

W międzyczasie spanikowana Martyna w 1824 odcinku "M jak miłość" uświadomi sobie, że bliscy Marcina są coraz bliżej dotarcia do jego kryjówki! Na nowo ruszy śledztwo policji, a zaginionym detektywem wskutek działań Jakuba zainteresują się lokalni stróże prawa. Dotąd śledczy nie podejrzewali, że Wysocka może przetrzymywać w domu mężczyznę, którego szuka cała Polska. Gdy raz pojawił się tam policjant, Marcin ukrył się ze strachu, że funkcjonariusz przyszedł po niego. Nawet lokalny listonosz Edzio nie rozpoznał w Marcinie zaginionego detektywa.

Przyjaciółka Martyny w 1824 odcinku "M jak miłość" wyda ją policji w szpitalu?

Policjanci w 1824 odcinku "M jak miłość" odwiedzą szpital pod Sochaczewem, gdzie Martyna po wypadku zawiozła Marcina, przesłuchają jej przyjaciółkę Agatę (Lidia Pronobis), która badała Chodakowskiego, myśląc, że to Janek, kuzyn Martyny. Bo tak przedstawiła go Wysocka. Teraz przyjaciółka najpewniej już nie będzie jej kryła przed policją.

W akcie desperacji w 1824 odcinku "M jak miłość" Martyna zacznie namawiać Marcina na ucieczkę, gdzieś daleko, gdzie nikt ich nie znajdzie i będą mogli zostawić za sobą przeszłość. Ale on odmówi! Do Chodakowskiego dotrze, że musi poznać wreszcie prawdę o sobie, o tym, kim był i co zrobił zanim stracił pamięć. Nie będzie chciał wiecznie uciekać przed dawnym życiem!

Marcin nie zgodzi się na ucieczkę z Martyną w 1824 odcinku "M jak miłość"

- To nigdy nie da mi spokoju. Ta myśl - kim byłem, co zrobiłem. Muszę się tego dowiedzieć. Po prostu muszę i koniec! Nie wytrzymam dłużej tego napięcia, życia w niepewności... Wszystko jest lepsze, nawet najgorsza prawda! - wyzna Martynie, która w 1824 odcinku "M jak miłość" wreszcie ujawni mu jego tożsamość, powie mu jak się nazywa, że od trzech miesięcy szuka go rodzina, dzieci, partnerka Kama (Michalina Sosna) i była żona Iza (Adriana Kalska).