Barwy szczęścia, odcinek 3051: Nowy bohater nieźle namiesza. Kim okaże się lekarz Mirka? - ZDJĘCIA

- Operacja. Jak najszybciej - oceni Karol w 3051 odcinku "Barw szczęścia", spoglądając w dokumenty Mirka.

- Nie da rady inaczej? - od razu zapyta Damian.

- Nie. Zabieg absolutnie jest konieczny - Karol nie pozostawi złudzeń.

- Nie możemy tego jakoś naprawić? - Mirek nie odpuści.

- Ty nie masz obolałego mięśnia, ty masz zerwane ścięgno Achillesa, to jest bardzo poważna sprawa. Trzeba to zszyć, to jedyna metoda leczenia - fachowo wypowie się lekarz.

- Nasczytałem się trochę w Internecie i co? To będzie tą taką metodą otwartą zrobione? Duża rana wzdłuż łydki? Może dałoby radę taką mniej inwazyjną? - nie odpuści Damian.

- Przy odrobinie szczęścia jest szansa na mini inwazję, ale i tak nie będzie zbyt wielkie cięcie. Na kilka centymetrów. Od innych specjalistów usłyszycie dokładnie to samo, gwarantuję wam. Musicie mi zaufać.

- Myśli pan, że wrócę kiedyś na boisko?

- Nie wiem, nie gwarantuję ci tego, ale nie przewiduję żadnych komplikacji. Najpierw przeprowadzimy zabieg, a potem od czterech do sześciu tygodni będziesz unieruchomiony. (...) Jesteś młody, masz szansę.