Barwy szczęścia, odcinek 3051: Sebastian załatwi Soni kolejną pracę? Matka Mateuszka znowu sobie nie poradzi

W 3046. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Sonia zaczęła zostawiać Mateuszka z Kowalskimi tłumacząc się zmianą grafiku w sortowni, gdzie zaczęła pracować. To wydało się Sebastianowi podejrzane. Sonia jeszcze kilka lat wcześniej pracowała jako prostytutka. Mąż Dominiki powie jej o swoich wątpliwościach na zakończenie kolejnego dnia spędzonego z chłopcem.

W 3051. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Sonia będzie zła na Dominikę za podejrzenia, że wróciła do prostytucji

W 3051. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Sonia dowie się, że Sebastian ją sprawdzał. Na prośbę Dominiki zadzwoni do sortowni, by ustalić z jej kierownikiem, czy rzeczywiście pracuje na drugą zmianę. Okaże się to prawdą – także i to, że jej szef nie zgodził się na zmianę grafiku ze względu na opiekę nad dzieckiem. Soni będzie przykro, że przyjaciele podejrzewali ją o powrót do prostytucji. Będzie mieć o to duże pretensje do Dominiki.

W 3051. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Sebastian zgodzi się znaleźć Soni nową pracę

Kiedy Kowalska po spotkaniu z nią wróci do domu, w 3051. odcinku serialu „Barwy szczęścia” od razu zapyta o Mateusza, który będzie już spał.

- Sonia zdążyła? - dopyta Sebastian o spotkanie przyjaciółek.

- Tak, jeszcze chwilę porozmawiałyśmy w samochodzie. Jednak we dwie było jakoś tak prościej.

- Spoko, ja mogę być tym złym.

- Udobruchałam ją w końcu. Ale widzę, że ta praca nie do końca jej odpowiada.

- No to niech ją zmieni. To proste. Nie będziemy szukali jej nowego zajęcia – odpowie Kowalski stanowczo.

- Nie jest jej łatwo…

- Ona wreszcie musi stanąć na nogi. Sama.

- Jeśli się jej nie uda, to wróci do tego, co zna – zacznie tłumaczyć Sonię Dominika.

- Kochanie, ja rozumiem, że się o nią troszczysz. Tylko jak długo zamierzasz prowadzić ją za rękę?

- Tak długo, jak będzie trzeba. A na razie trzeba. Ze względu na Mateuszka.

- No dobra, no… - Sebastian nie będzie umiał odmówić Dominice. Wygląda na to, że Sonia wkrótce porzuci sortownię na rzecz innej pracy, która pozwoli jej spędzać więcej czasu z synem. „Barwy szczęścia" odcinek 3051 - wtorek, 15.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2