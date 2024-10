Barwy szczęścia, odcinek 3050: Łukasz umówi się na randkę z oszustką! Wynajmie mieszkanie od Darka i zaprosi ją do siebie - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3050 - poniedziałek, 14.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3050 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz umówi się na kolejne spotkanie z oszustką Ciecierską, ale tym razem już u siebie! Sadowski odrzuci propozycję swojej żony Kasi (Katarzyna Glinka) i nie zamieszka w ich starym mieszkaniu, tylko zdecyduje się wynająć lokum od Darka, w którym przed wyjazdem do Indii mieszkali Cezary (Marcel Opaliński) z Natalią (Maria Dejmek) i Leą (Lena Sobota) tuż po wyprowadzce Sofii (Valeria Guliaieva). Tym bardziej, że nie będzie chciał już dłużej siedzieć na głowie Brunowi (Lesław Żurek) i korzystać z gościnności w jego hotelu! Choć w trakcie swojej wyprowadzki o mało nie wpadnie na oszustkę, która zjawi się tam ze swoją kolejną ofiarą, aby załatwić ją tak samo jak Radomira. Dlatego w 3050 odcinku "Barw szczęścia" detektyw uzna, że nie ma co dłużej czekać i w końcu postanowi skonfrontować ją z Branickim.

Łukasz zastawi pułapkę na oszustkę w 3050 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3050 odcinku "Barw szczęścia" Sadowski zaprosi Ciecierską do siebie, gdzie wcześniej ściągnie także Brońską, z którą będzie współpracował w jej sprawie, jak i oszukanego Branickiego. I wówczas oszustka znajdzie się w kropce, gdyż już nie będzie miała jak uciec. Tym bardziej, że nie przewidzi, iż Łukasz zastawi na nią pułapkę. Detektyw będzie mocno liczył na to, że w tej sytuacji kobieta w końcu straci zimną krew i przyzna się do oszusta, a dziennikarzowi uda się to wszystko nagrać. Dlatego w 3051 odcinku "Barw szczęścia" zacznie ją zmuszać do tego, aby oddała Radomirowi wyłudzone od niego wcześniej pieniądze za krycie jego zdrady przed żoną. Tyle tylko, że wtedy kobieta się o wszystkim dowie i wyrzuci Branickiego z domu, ale na szczęście znajdzie on schronienie właśnie u Łukasza!

Celina i Łukasz będą razem w 3053 odcinku "Barw szczęścia"!

I choć w 3053 odcinku "Barw szczęścia" Radomir będzie chciał definitywnie zakończyć tę sprawę, to Celina jednak tak łatwo nie odpuści. A to dlatego, że sama także postanowi ukarać oszustkę, która szantażowała mężczyzn dla pieniędzy. I mimo iż spotka się to ze zdecydowanym sprzeciwem Łukasza, to jednak po poznaniu historii z przeszłości Brońskiej, która kiedyś zachowywała się tak samo jak ona, wszystko się zmieni. A Sadowski w 3053 odcinku "Barw szczęścia" przerzuci się już na właściwą kobietę, z którą po wspólnie spędzonej nocy zacznie planować wspólną przyszłość!