Barwy szczęścia, odcinek 3045: Kasia odda syna Łukaszowi i dojdzie do tragedii! Celina nie upilnuje Ksawerego - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3045 - poniedziałek, 7.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3045 odcinku "Barw szczęścia" Kasia będzie przerażona, gdy Ksawery zacznie interesować się strażackimi przygodami Mariusza. Oczywiście, Sadowska ogromnie się ucieszy, że syn wreszcie pogodzi się z rozpadem jej małżeństwa z Łukaszem i zaakceptuje jej nowego kochanka, ale zdecydowanie nie spodoba jej się, iż zaczął fascynować się tak niebezpiecznym hobby. Tym bardziej, że wciąż będzie miała w głowie jedną ze śledczych akcji swojego męża, w trakcie których w samym centrum dramatycznych wydarzeń, gdzie doszło nawet do strzelaniny, znalazł się także ich syn. Dlatego w 3045 odcinku "Barw szczęścia" postanowi zadusić to zarodku i przekazać Ksawerego pod opiekę Łukasza, gdyż Mariusz w każdej chwili będzie mógł być wezwany do kolejnej akcji. Ale i to nie okaże się dobrym pomysłem!

Poważny wypadek Ksawerego w 3046 odcinku "Barw szczęścia"!

Wszystko przez to, że w 3045 odcinku "Barw szczęścia" Ksawery trafi z deszczu pod rynnę! A to dlatego, że wówczas zacznie interesować się pasją nowej partnerki ojca, Celiny! Brońska zabierze chłopca na wspólny trening sztuk walki do fitness klubu Reginy (Kamila Kamińska), który niestety nie skończy się dobrze. Wszystko przez to, że młody Sadowski nabawi się bolesnej kontuzji, o co później w 3046 odcinku "Barw szczęścia" Kasia oczywiście będzie mieć kolejne pretensje, ale tym razem już nie tylko do Łukasza, że znów naraził ich syna na niebezpieczeństwom, jak również i do Celiny, że go nie upilnowała. Ale to i tak będzie dopiero początek!

To nie koniec kłopotów Sadowskiego w 3046 odcinku "Barw szczęścia"?

A to dlatego, że w 3046 odcinku "Barw szczęścia" detektywi będą pracować nad kolejną akcją, przez co Ksawery znów nie będzie mógł czuć się bezpiecznie. Tym bardziej, że na celownik Łukasza i Celiny trafi oszustka, która zacznie szantażować dawnego znajomego dziennikarza z redakcji "Szoku", Radomira (Łukasz Wójcik). Sadowski i Brońska urządzą kolejną prowokację, przez co bliscy męża Kasi ponownie zostaną narażeni. Czy zatem w tej sytuacji w 3046 odcinku "Barw szczęścia" Sadowska zdecyduje się z powrotem zabrać syna? Jednak, gdzie z nim pójdzie, jak postanowi oddać swoje dawne mieszkanie mężowi, a sama przenieść się do kochanka, który jak się okaże będzie ją okłamywał? Przekonamy się już niebawem!