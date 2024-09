Barwy szczęścia, odcinek 3042: Kasia wywiezie Ksawerego na wieś! Łukasz zostanie odcięty od kontaktu z synem?

"Barwy szczęścia" odcinek 3042 - środa, 02.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3042 odcinku "Barw szczęścia" Kasia nie zamierza dłużej zwlekać i postanowi, że czas na wielkie zmiany! W rozmowie z Łukaszem wprost powie, że zamierza wyjechać z Ksawerym na wieś do Mariusza. W końcu, jak długo można ukrywać przed dzieckiem prawdę? Kasia uzna, że lepiej, by Ksawery poznał jej nowy związek, niż żył w świecie kłamstw. To odważna decyzja, ale Sadowska nie będzie mieć zamiaru oglądać się na opinie innych.

Łukasz, choć przygnębiony, będzie zmuszony zaakceptować tę decyzję. Sadowski stanie przed trudnym wyborem: walczyć o syna czy odpuścić, wiedząc, że jego miejsce w rodzinie zostało zajęte przez Mariusza. W 3042 odcinku "Barw szczęścia" Kasia bez skrupułów wyzna, że chce zacząć nowe życie z Mariuszem i że to koniec jej wspólnego życia z Łukaszem.

Kasia wywiezie Ksawerego na wieś i pokaże mu ich nowy dom!

Kasia w 3042 odcinku "Barw szczęścia" zabierze Ksawerego na wieś, by pokazać mu ich nowy dom, który planuje dzielić z Mariuszem. Wiejski klimat, spokój i ciepło nowego miejsca mają pomóc chłopcu zrozumieć zmiany w ich życiu. To właśnie tam Kasia zdecyduje się wyznać synowi, że Mariusz będzie częścią ich codzienności? Dla Ksawerego, który do tej pory żył w miastowym chaosie, wiejska sielanka może być szokiem, ale Kasia będzie przekonana, że wspólny czas z Mariuszem pomoże mu zaakceptować nową sytuację.

Łukasz przygnębiony i odcięty od syna - Czy pogodzi się z losem?

W 3042 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz nie tylko straci Kasię, ale także będzie zmuszony pogodzić się z faktem, że Ksawery będzie spędzał więcej czasu z Mariuszem. To dla niego ogromny cios, który trudno będzie zaakceptować. W rozmowie z Celiną (Orina Krajewska) Łukasz wyzna, jak bardzo dotyka go to, że Kasia tak szybko znalazła nowego partnera.

Celina, próbując pocieszyć Łukasza, doradzi mu, by zajął się sportem i spróbował w ten sposób oderwać się od problemów. "Idź na basen, wypoć to wszystko" - usłyszy od przyjaciółki. Ale czy sportowe rady wystarczą, by złagodzić ból ojca, który właśnie straci idealny wcześniej kontakt z synem? Więcej szczegółów niebawem!