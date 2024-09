Barwy szczęścia, odcinek 3054: Celina i Łukasz będą razem! Kasia nakryje ich na pocałunku - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3054 - piątek, 18.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3054 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz i Celina wreszcie będą razem! I choć zanosiło się na to od dłuższego czasu, gdyż wspólna praca, a tym samym pasja mocno ich do siebie zbliżyła, to jednak ostatecznie nic z tego nie wyszło. A to dlatego, że wycofała się z tego sama Brońska, gdy dostrzegła, że Sadowski jest tylko pocieszeniem dla Sadowskiego, który wówczas wciąż nie uporał się z rozstaniem ze swoją żoną Kasią (Katarzyna Glinka). Ale w 3054 odcinku "Barw szczęścia" wszystko się zmieni. Szczególnie, że Łukasz zda sobie sprawę, że nie ma już żadnych szans na naprawę ich małżeństwa tuż po tym, jak Kasia postanowi powiedzieć o swoim związku z Mariuszem (Rafał Cieszyński) ich synowi Ksaweremu (Bartosz Gruchot), a na dodatek zamieszkać ze swoim kochankiem!

Kolejne wspólne śledztwo zbliży Celinę i Łukasza w "Barwach szczęścia"!

I choć w pierwszej chwili w 3042 odcinku "Barw szczęścia" to wszystko mocno dotknie Łukasza, to dzięki obecności Celinie łatwiej będzie mu to znieść. Tym bardziej, że wspólnie z Brońską zaangażuje się w kolejne śledztwo, dotyczące jego dawnego kolegi z "Szoku" Radomira (Łukasz Wójcik), którego zacznie szantażować jego kochanka. Detektywom uda się dotrzeć do Ciecierskiej (Karolina Molinari), która jak się okaże w ten sam sposób będzie nękać innych mężczyzn, dlatego detektywi postanowią zastawić na nią pułapkę. W 3046 odcinku "Barw szczęścia" Sadowski zacznie się z nią umawiać na randki, aby w końcu skutecznie ją zwabić i skonfrontować z Radomirem. A gdy o wszystkim dowie się i Stański to zasugeruje przyjacielowi, aby i sobie dał w końcu szansę na szczęście z Brońską. A ten postanowi wreszcie pójść za jego radą!

Kasia dowie się o nowym związku męża z Brońską w 3054 odcinku "Barw szczęścia"!

Tym bardziej, że w 3053 odcinku "Barw szczęścia" ich kolejne śledztwo zakończy się sukcesem, przez co Celina i Łukasz jeszcze bardziej się do siebie zbliżą. A już w szczególności, gdy Brońska jeszcze bardziej się przed nim otworzy i opowie mu o swojej burzliwej przeszłości, gdy ku zaskoczeniu wszystkich postanowi ukarać oszustkę. Wówczas ich relacja diametralnie się zmieni, a detektywi dadzą się w końcu ponieść namiętności. Do tego stopnia, że w 3054 odcinku "Barw szczęścia" ich gorące pocałunki będą miały swój finał w łóżku. I choć Łukasz obudzi się u boku Celiny nieco skrępowany, to jednocześnie będzie bardzo szczęśliwy. Podobnie z resztą jak sama Brońska. I od tego momentu detektywi wreszcie przestaną ukrywać się ze swoim uczuciem, czego świadkiem szybko stanie się sama Kasia, która nakryje ich na pocałunku przed ich wspólnym mieszkaniem!