Barwy szczęścia, odcinek 3039: Wzruszający do łez powrót Malwiny ze szpitala psychiatrycznego! Herman i Emilka nie będą mogli się nią nacieszyć - ZDJĘCIA, WIDEO

"Barwy szczęścia" odcinek 3039 - piątek, 27.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3039 odcinku "Barw szczęścia" Malwina pojawi się w progu swojego domu, a Emilka (Jessica Frankiewicz) natychmiast rzuci się jej w ramiona. Cała scena będzie przesiąknięta emocjami, bo chociaż Malwina wróci do rodziny, dobrze wie, że jej walka z chorobą jeszcze się nie skończyła. Ukochany Herman postara się jak tylko może, by stworzyć w domu atmosferę bezpieczeństwa i ciepła. Jednak powrót Malwiny to nie tylko radość, bo szybko uświadomi sobie, że jej młodsza córka, Rozalka, nie reaguje na nią tak, jakby tego oczekiwała. To będzie moment, który poruszy niejedno serce!

Jak Rozalka zareaguje na mamę?

Choć Rozalka jest jeszcze bardzo malutka, Malwina będzie miała trudności z zaakceptowaniem faktu, że dziecko nie rozpoznaje jej od razu. W 3039 odcinku "Barw szczęścia" Malwina zauważy, że dziewczynka nie reaguje na jej dotyk i obecność tak, jakby tego oczekiwała. "Jestem dla niej obcą osobą..." - powie załamana Hermanowi, ale ten natychmiast ją uspokoi. "Ostatnio, jak płakała, wtuliła się w twoją bluzę i od razu zasnęła. Poznała twój zapach" - doda Herman, starając się podnieść na duchu ukochaną, która poczuje się zagubiona i przytłoczona swoją sytuacją. W 3039 odcinku "Barw szczęścia" Malwina zrozumie, że choć jej dzieci są wciąż małe, to ona musi walczyć o swoje zdrowie, by być dla nich w pełni obecną matką.

Trudna droga przed Malwiną

Powrót do domu to tylko chwilowy moment wytchnienia, bo już w 3039 odcinku "Barw szczęścia" Malwina będzie musiała wrócić do szpitala. Jej stan nie pozwoli na dłuższą przerwę w leczeniu, co postawi pod znakiem zapytania przyszłość rodziny. Malwina przyzna się Hermanowi, że czuje się bezradna wobec swojej choroby i nieuleczalności jej stanu. To nie tylko fizyczny powrót, ale przede wszystkim emocjonalna podróż, która wciąż będzie pełna niepewności...