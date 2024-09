Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3039: Chora Malwina wreszcie utuli Rozalkę. Weźmie córkę w ramiona pierwszy raz od tragedii - ZDJĘCIA

Na to czekają wszyscy fani wątku Malwiny (Joanna Gleń) z "Barw szczęścia". Po dramatycznych wydarzeniach w życiu Brodzińskiej, jej nawrocie psychozy maniakalno-depresyjnej, przyjdzie czas na chwilę spokoju i powrotu do bliskich. W 3039 odcinku "Barw szczęścia" widzowie będą świadkami pierwszego przytulenia stęsknionej matki do malutkiej Rozalki. Malwina weźmie córeczkę w ramiona, utuli, ale to nie jest koniec kłopotów. Wkrótce zacznie walkę o dziecko!