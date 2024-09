Barwy szczęścia, odcinek 3036: Wanda uwolni się od agresywnego Stefaniaka! Tak załatwi tyrana - ZDJECIA

Barwy szczęścia, odcinek 3038: Zapał Dominiki i Sebastiana do adopcji dziecka szybko zmaleje. Nie wezmą do siebie 8-latki z domu dziecka?

"Barwy szczęścia" odcinek 3036 - wtorek, 24.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3036 odcinku "Barw szczęścia" Wanda znajdzie się w kropce, gdy Jaworski nie zgodzi się rozwiązać umowy na najem mieszkania przed terminem, przez co będzie musiała mu płacić za kolejne trzy miesiące. Mimo iż tak naprawdę nie będzie już w nim dalej mieszkać, gdyż po rozstaniu ze Stefaniakiem zdecyduje się wyprowadzić. I choć Robert stanie jej na drodze i będzie robił wszystko, aby ją zatrzymać, to tym razem jego kochanka pozostanie nieugięta. A wszystko przez to, że kochanek już przekroczy granicę, gdy podniesie na nią rękę po urządzeniu sceny zazdrości o Asię (Anna Gzyra-Augustynowicz), którą będzie podrywał na jej oczach w czasie przymiarek. Oczywiście, Wanda nie będzie mogła się temu bezczynnie przyglądać i nie zostawi tego bez komentarza, choć przyjdzie jej za to słono zapłacić. I wówczas Halicka zdecyduje się odejść, ale wtedy w 3036 odcinku "Barw szczęścia" przyjdzie rozprawić się jej nie tylko ze Stefaniakiem, ale i Jaworskim!

Prawnik Szczepan pomoże Wandzie w 3036 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, w 3036 odcinku "Barw szczęścia" Halicka nie będzie miała zamiaru zostać z tyranem, który podniósł na nią rękę. Ale z drugiej strony nie będzie także chciała płacić za mieszkanie, w którym już nie będzie mieszkać. A że nie uda mu się dogadać z właścicielem po dobroci, to w 3036 odcinku "Barw szczęścia" postanowi pójść do prawnika i poprosić go o pomoc w rozwiązaniu tej sytuacji, co na szczęście się uda, choć wcale nie przyjdzie łatwo. A to dlatego, że już na wstępie Wandzie przyjdzie zmierzyć się z Asią, która sprowadzi na nią wszystkie kłopoty. Ale już z tego wyjdzie zwycięsko, gdyż uda jej się dogadać ze Szczepanem Krajewskim, który pomoże jej nie tylko rozprawić się z agresywnym kochankiem, ale i właścicielem mieszkania!

Koniec udręki Halickiej w 3036 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3036 odcinku "Barw szczęścia" Wanda faktycznie wróci do mieszkania, które wynajmowała z Robertem, ale nie na zawsze jak będzie przypuszczał Stefaniak. Tyran będzie pewien, że kochanka do niego wróci, gdyż nie będzie jej stać na to, aby opłacać mieszkanie, w którym nie będzie mieszkać i jeszcze spełniać przy tym zachcianki syna Karola (Vincent Przybylski), ale słono się pomyli! A to dlatego, że nawet przez myśl mu nie przejdzie, że Halicka pójdzie do prawnika, więc gdy w 3036 odcinku "Barw szczęścia" ukochana wręczy mu sporządzony przez niego aneks, mocno się zaskoczy. A gdy pierwszy szok już opadnie, to znów spróbuje zatrzymać ją siłą, gdyż nie będzie miał już żadnych argumentów. Ale wydaje się, że tym razem już bezskutecznie, gdyż Halicka zajdzie już za daleko, aby dać się teraz powstrzymać! A już szczególnie, z nim zostać!