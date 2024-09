Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3033: Renata świadkiem walki Sofii i Cezarego o dziecko. Takiego skandalu w „Feel-Good” dawno nie było - ZDJĘCIA

W 3033 odcinku "Barw szczęścia" Renata (Anna Mrozowska) stanie się świadkiem ostrej afery w "Feel-Good". I to nie z byle powodu, bo chodzi o dziecko! Sofia (Valeri Guliaieva) spotka się z Cezarym (Marcel Opaliński), który znów spróbuje nakłonić byłą narzeczoną do wykonania testów na ojcostwo. To Józefina (Elżbieta Jarosiik) nakręciła syna, że malutki Czarek to jego dziecko. W 3033 odcinku "Barw szczęścia" Renata dosłownie zaniemówi, nie będzie wiedziała, gdzie ma się patrzeć... Trudno nie zwrócić uwagi na zamieszanie, które zafundują jej skłóceni kochankowie.