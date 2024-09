Barwy szczęścia, odcinek 3033: Cezary pozna prawdziwego ojca Czarka! Sofia wyjawi, jak zaszła w ciążę - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3033 - czwartek, 19.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Spotkanie Cezarego z Sofią w 3033 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie należało do przyjemnych. Rawicz nie zostawi sprawy ojcostwa, o której dowie się tuż po przylocie do Polski. Józefina specjalnie ściąga syna z Indii, by wreszcie przymusił byłą narzeczoną do wykonania testów na ojcostwo. Seniorka od jakiegoś czasu twierdzi, że mały Czarek to na pewno jej wnuk. Nie da się ukryć, że Cezary, kiedy już dowie się o istnieniu dziecka, także będzie mocno przekonany, że chłopczyk to jego synek...

Sofia wyzna, kto jest ojcem jej dziecka. Tak zaszła w ciążę

Dotąd Sofia w ogóle nie chciała się zwierzać, zbywała Józefinę ile się da. W 3033 odcinku "Barw szczęścia" odczyta wiadomość od byłego ukochanego i zgodzi się na spotkanie. Przyjdzie do knajpki bez Czarka, którego zostawi z sąsiadką.

- Szkoda - skomentuje Cezary na wieść, że nie zobaczy dziecka. - Liczyłem, że go zobaczę.

- Niepotrzebnie. Mówiłam już, że nie jesteś jego ojcem - jeszcze raz podkreśli Sofia. Kiedy oboje siądą do stolika, kobieta raz jeszcze podkreśli to, co utrzymuje od początku.

- Owszem, mówiłaś, ale ja ci nie wierzę - jasno stwierdzi Cezary. Sofia zobaczy, że Rawicz jest nieugięty, więc wreszcie wyzna, z kim tak naprawdę zaszła w ciążę.

- To uwierz. Po naszym rozstaniu czułam się samotna, poznałam kogoś... ale nie wyszło. Potem okazało się, że jestem w ciąży - przyzna Sofia w 3033 odcinku "Barw szczęścia" i w ten sposób zakomunikuje, że ojcem dziecka jest pewien mężczyzna, z którym poszła do łóżka już po rozstaniu z Cezarym.

- Nadal równie dobrze może to być moje dziecko - zauważy Rawicz, który nie przekona się do historii Sofii.

- To już nie twoja sprawa! - niemal wybuchnie młoda mama. Kiedy znów usłyszy o teście na ojcostwo, od razu się sprzeciwi.

Cezary nie uwierzy w tłumaczenia Sofii

Mimo iż Sofia usilnie postara się nakierować Cezarego, że to nie on jest ojcem, że tak naprawdę zaszła w ciążę z pewnym mężczyzną, z którym doszło do czegoś więcej już po zerwaniu z Rawiczem, syn Józefiny tak łatwo w to wszystko nie uwierzy. Zdradzamy, że nadal będzie próbował dociec prawdy.