Barwy szczęścia, odcinek 3027: Asia przekupi Marysię drogim prezentem! Ten gest odmieni ich relację - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3027 - środa, 11.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Asia nie odpuści sobie relacji z córką Huberta, dlatego w 3027 odcinku "Barw szczęścia" postanowi zdobyć sympatię Marysi za wszelką cenę! Pomimo wcześniejszych porażek, Sokalska zdecyduje się na przemyślany, drobiazgowy gest - uroczy, dziecięcy prezent, który ma przekonać córkę Huberta do zmiany podejścia. Co tym razem? Otóż Asia podaruje Marysi zestaw przepięknych mebelków do domku dla lalek, który sprawi, że dziewczynka natychmiast zmieni do niej swoje nastawienie.

Gdy Hubert w 3027 odcinku "Barw szczęścia" podaruje jej zapakowaną w papier niespodziankę, Marysia początkowo wzruszy ramionami na wieść o tym, że prezent pochodzi od Asi i Emila (Artem Malashchuk), ale nie minie wiele czasu, a zobaczymy ją, jak rozpakowuje podarunek z zachwytem!

Marysia polubi Asię! Córka Huberta ucieszy się z prezentu od Sokalskiej

Kiedy Marysia zobaczy przepiękne mebelki, jej serce zmięknie, a dotychczasowa niechęć zacznie ustępować miejsca ciekawości i wdzięczności. W 3027 odcinku "Barw szczęścia" Hubert będzie świadkiem, jak jego córka w końcu zaczyna się przekonywać do nowej partnerki, a zabawkowe mebelki okażą się strzałem w dziesiątkę! Marysia natychmiast rozpocznie meblowanie swojego domku dla lalek, z zadowoleniem oglądając każdy szczegół podarunku. Czy to wystarczy, aby zaakceptowała związek taty z Asią? Wszystko wskazuje na to, że ich relacja zacznie się ocieplać.

- Jednak otworzyłaś? Wow. No i co pasuje? - Najbardziej tutaj! - No to muszę powiedzieć, że fajny masz ten domek. - No i już wszystko w nim mam. - I to jest chyba najważniejsze, żeby mieć w domu wszystko, wszystkich.

Relacja Asi i Marysi wreszcie się ociepli? Dziewczynka będzie chciała naprawić swój błąd

W 3027 odcinku "Barw szczęścia" Asia nie tylko podbije serce Marysi trafionym prezentem, ale także pokaże, że jest gotowa na trudną, ale potrzebną rozmowę. Marysia, która wcześniej celowo rozbiła kubek ze zdjęciem Asi, w końcu poprosi ojca, by wspólnie go posklejali. To symboliczne pojednanie zwiastuje nadchodzące zmiany w ich relacji. Czy to początek nowego rozdziału dla tej skomplikowanej rodziny? Wydaje się, że tak!