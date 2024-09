Barwy szczęścia, odcinek 3026: Emil przyłapie Asię i Huberta na zbliżeniu! Zrobi się niezręcznie? - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3025: Sofia nie będzie miała za co żyć! Józefina uzna, że jej wnuk cierpi biedę - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3026 - wtorek, 10.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3026 odcinku "Barw szczęścia" Hubert odwiedzi Asię, aby spędzić z nią chwilę sam na sam. Ich spotkanie przebiegnie w intymnej atmosferze, pełnej czułości i zbliżenia. Wszystko potoczy się zgodnie z planem, aż do momentu, gdy pod blokiem pojawi się Emil (Artem Manuilov). Chłopak, widząc samochód Huberta, postanowi sprytnie uniknąć niezręczności i zamiast wejść do mieszkania po cichu, używając swoich kluczy, zadzwoni do drzwi, czym bardzo zdziwi Asię.

Hubert i Asia przyłapani! Niezręczny moment przed Emilem

Gdy w 3026 odcinku "Barw szczęścia" Emil zadzwoni do drzwi, wtuleni w siebie Asia i Hubert kompletnie stracą rezon. Asia, wiedząc, że jej syn zawsze ma klucze, nie spodziewa się nikogo za drzwiami. Widok uśmiechniętego Emila w progu wywoła ogromne zdziwienie zarówno u niej, jak i u Huberta, który od razu poczuje, że czas się zbierać. Pyrka, z mieszanymi uczuciami, zacznie szybko pakować się do wyjścia, choć Asia zapewne chciałaby, aby jeszcze został.

Hubert ucieknie przed niezręcznością? Emil nie da się nabrać!

W 3026 odcinku "Barw szczęścia" Hubert będzie próbował wyjść z tej sytuacji z godnością, ale Emil od razu wyczuje, że wrócił do domu w najgorszym momencie! Uśmiechnięty, ale podejrzliwy syn Asi zapyta Huberta, co u niego słychać, próbując rozluźnić atmosferę. Hubert będzie jednak zmieszany i szybko pożegna się z Emilem, zapewniając, że musi wracać do siebie.

Hubert, choć na początku pełen entuzjazmu, będzie zmuszony szybko opuścić mieszkanie, by uniknąć dalszych pytań Emila. Asia z pewnością poczuje się zmieszana całą sytuacją, bo choć początkowo próbowała zachować swój związek w tajemnicy, teraz jej syn sam będzie bardzo przeszczęśliwy z uwagi na fakt, że jego mama na poważnie związała się z Hubertem. Jakie będą dalsze losy tych dwóch rodzin? Dowiemy się wkrótce!