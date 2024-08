Barwy szczęścia, odcinek 3025: Wyprowadzka Soni i Mateuszka! Dominika mocno to przeżyje - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3025 - poniedziałek, 09.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3025 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Sonia postanowi zabrać Mateuszka od Bloch-Kowalskich. Oczywiście, przyjaciółka Dominiki będzie im bardzo wdzięczna za to, że nie wydali jej przed własnym synem, co wcale nie było łatwe, gdyż chłopiec domyślał się, że nie mówią mu prawdy, a także zaopiekowali się nim, gdy ona siedziała w więzieniu. Ale nie będzie chciała im już dłużej siedzieć na głowie. Tym bardziej, że sama ogromnie stęskni się za swoim dzieckiem, tak samo jak ono za nią, i będzie chciała nadrobić z nim stracony czas. Dlatego w 3025 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej zdecyduje o ich wyprowadzce od Dominiki i Sebastiana.

Bolesne rozstanie Dominiki z Mateuszkiem w 3025 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach!

Oczywiście, w 3025 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Dominika mocno będzie wspierać swoją przyjaciółkę, choć perspektywa rozstania z Mateuszkiem wcale jej nie ucieszy. I nic dziwnego, gdyż w końcu sama już zdąży go pokochać jak własne dziecko. Tym bardziej, że z uwagi na niepłodność Sebastiana nie będzie mogła go mieć, a pobyt chłopca na nowo obudzi w niej instynkt macierzyński. W 3025 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Bloch-Kowalska nie będzie w stanie wyobrazić sobie życia bez Mateuszka, z czego już wcześniej zwierzy się swojemu mężowi. Szczególnie, że teraz stanie się ono faktem, gdy Sonia faktycznie postanowi go im zabrać.

Ostatnie pożegnanie Dominiki i Mateuszka w 3025 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

W 3025 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Sonia da Dominice chwilę, aby mogła pożegnać się z jej synem. Tym bardziej, iż zda sobie sprawę, że i ona mocno się do niego przywiązała przez ten ostatni rok. Żona Sebastiana wtuli się do chłopca i zacznie gładzić go po głowie. Z jej twarzy zniknie uśmiech, gdyż zrozumie, że to już jej ostatnie chwile z Mateuszkiem, z którym w 3025 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej bardzo trudno będzie jej się rozstać.