Barwy szczęścia, odcinek 3022: Pożegnanie Mateuszka! Tak będą wyglądały ostatnie chwile Dominiki i Sebastiana z przybranym synem - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3022 - środa, 4.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3022 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach odbędzie się pożegnanie Mateuszka, który niebawem będzie miał wrócić do matki. Wyrok Soni wreszcie dobiegnie końca, dzięki czemu przyjaciółka Dominiki będzie mogła opuścić więzienie i wrócić do stęsknionego syna, który wciąż będzie żył w przekonaniu, że matka wyjechała do pracy za granicę. I choć Bloch-Kowalska ucieszy się z tego, że jej znajoma odzyska wolność, to jednak w 3022 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej nie będzie w stanie wyobrazić sobie rozłąki z chłopcem, którego już zdąży pokochać jak własnego syna...

- Przez rok byłam matką, tak się czuję... I teraz, z dnia na dzień... mam o tym wszystkim zapomnieć? Zapomnieć o Mateuszu? - zwierzy się Sebastianowi.

- Kochanie, wiesz, że utrzymamy z nim kontakt... Będziemy odwiedzać Sonię, lepszej ciotki i lepszego wujka przecież nie znajdą! No i mamy siebie, prawda? - zauważy Kowalski.

Tak Bloch-Kowalscy pożegnają Mateuszka w 3022 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach!

W 3022 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach małżonkowie postanowią zorganizować imprezę pożegnalną dla Mateuszka, aby chłopiec dobrze ich zapamiętał. Dominika i Sebastian wezmą wolne w pracy i postarają się zorganizować jego najlepszy dzień w życiu, w którym udział weźmie także Eliza. Tym bardziej, że Kowalska także już zdąży pokochać Mateuszka jak własnego wnuka, przez co i jej będzie wyjątkowo trudno się z nim pożegnać. Dlatego w 3022 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej i ona zjawi się u Bloch-Kowalskich, aby spędzić z nim ostatnie wspólne chwile, a także przygotować go na powrót mamy, który lada moment nastąpi.

Bolesne rozstanie Dominiki z Mateuszkiem w 3024 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

W 3024 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Sonia wreszcie opuści więzienie, skąd odbierze ją Dominika i przywiezie do nich do domu, gdzie Mateuszek z Sebastianem przygotują dla niej wyjątkową imprezę powitalną. Ale ta i tak zejdzie na dalszy plan, gdyż jak tylko stęskniony chłopiec zobaczy swoją matkę, to od razu wpadnie w jej objęcia!

- Mama!!! - krzyknie uradowany Mateuszek.

- Cześć kochanie... Jak ja za tobą tęskniłam - powita go Sonia, na co w odpowiedzi usłyszy dokładnie to samo - Ja też!!!

W 3024 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej poruszające powitanie Soni i Mateuszka odbędzie się na oczach Dominiki. Wówczas w jej oczach od razu pojawią się łzy, a rozstanie z chłopcem, którego pokochała jak własnego syna, stanie się jeszcze trudniejsze...