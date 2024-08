Barwy szczęścia, odcinek 3023: Karolina i Bruno będą razem na przekór wszystkim! Nawet Amelia ich nie powstrzyma - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3023 - czwartek, 5.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3023 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Amelia wreszcie odzyska świadomość i powoli będzie wracać do zdrowia po zasłabnięciu na cmentarzu. Zdradzamy, że Wiśniewska zniknie z hotelu, gdy po publikacji w "Szoku" Bożena (Marieta Żukowska) cofnie swoją zgodę na ich widzenia z Tadziem (Józio Trojanowski), z czym jego babcia nie będzie mogła się pogodzić. Tym bardziej, że o wszystko obwini swojego syna i jego kochankę. Wzburzona seniorka postanowi wyprowadzić się od syna, po czym uda się w odwiedziny do zmarłego Tomasza (śp. Kazimierz Mazur), gdzie nieopodal jego grobu straci przytomność. Na szczęście, Stańskiemu w ostatniej chwili uda się odnaleźć matkę i przetransportować do szpitala, gdzie swojego wsparcia będzie udzielać mu Karolina. Dlatego tym bardziej po odzyskaniu przytomności w 3023 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Amelia nie będzie chciała rozmawiać z własnym synem.

Załamany Bruno poszuka pocieszenia u Karoliny w 3023 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach!

W 3023 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Wiśniewska dopuści do siebie jedynie Basię, czym mocno dotknie swojego syna. Załamany Bruno postanowi poszukać wsparcia u swojej kochanki, które oczywiście otrzyma. I choć Karolina uzna, że nie powinni dalej w to brnąć, aby więcej nie ranić swoich najbliższych, to ostatecznie w 3023 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej, po wyznaniu Stańskiemu mu ulegnie, gdyż w głębi serca tak samo nie będzie chciała tego kończyć jak on! I w ten sposób kochankowie zwiążą się już na przekór wszystkim, gdyż ich uczucie będzie silniejsze od rozsądku!

- Nie możemy tego ciągnąć, Bruno... - zauważy Karolina.

- Może i nie, ale próbowaliśmy o sobie zapomnieć... Ja nie umiem - przyzna Bruno.

- Wszyscy są przeciw nam... Zresztą słusznie - uzna Różańska.

- Nie obchodzi mnie to - Stański postawi sprawę jasno.

Karolina i Bruno będą kontynuować swój romans w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

W kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" romans Karoliny i Bruna rozkwitnie tym bardziej, że po wyjściu ze szpitala Amelia nie zdecyduje się wrócić do syna tylko zamieszka z Basią. Oczywiście, Grzelakowa będzie próbowała namówić ją do pojednania z synem, ale w pierwszej chwili Wiśniewska pozostanie nieugięta. Jednak w 3028 odcinku "Barw szczęścia" zmieni zdanie i postanowi złożyć synowi wizytę, której mocno pożałuje. A to dlatego, że po przekroczeniu progu mieszkania nakryje swojego syna z kochanką i oczywiście nie będzie z tego zadowolona. Do tego stopnia, że da temu opór...