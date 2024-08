Barwy szczęścia, odcinek 3028: Bruno i Karolina przyłapani w mieszkaniu przez Amelię! Zakpi z syna i nawyzywa jego kochankę - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3028 - czwartek, 12.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Romans Bruna i Karoliny w 3028 odcinku "Barw szczęścia" przerodzi się w coś więcej, bo po kolejnej wspólnej nocy Stański będzie miał pewność, że jest naprawdę zakochany, że nie chce już odzyskać Bożeny, którą zdradzał z recepcjonistką. Uczucie łączące tych dwoje okaże się silniejsze niż liczne przeciwności losu, a zwłaszcza niechęć otoczenia i nienawiść Amelii do wybranki syna.

Karolina zamieszka u Bruna w 3028 odcinku "Barw szczęścia"?

Mimo to w 3028 odcinku "Barw szczęścia" Karolina zostanie w mieszkaniu Bruna na całą noc. O poranku zacznie użalać się nad sobą, że jest złodziejką mężów, którą zakradła się do jego życia i zniszczyła rodzinę, którą stworzył z Bożeną. Zakochany Bruno nie będzie jednak miał Karolinie nic do zarzucenia.

Amelia wyśmieje związek Bruna z Karoliną

Nie tak jak Amelia, która w 3028 odcinku "Barw szczęścia" wróci do hotelu Stańskich, stanie w progu mieszkania i przeżyje wstrząs na widok kochanki syna! Od razu zacznie kpić z Bruna, jego wybranki i z ich miłosnej sielanki. - Myślałam, że przesadziłam z tą wyprowadzką, ale teraz widzę, że to dla ciebie było wygodnie! Zrobiłam miejsce dla niej! - cytuje słowa Amelii portal światseriali.interia.pl.

Ze strachu przed starciem z matką Bruna w 3028 odcinku "Barw szczęścia" Karolina szybko wyjdzie z mieszkania, ale zanim to zrobi Stański postawi sprawę jasno. Nie pozwoli Amelii wtrącać się do tego z kim jest, z kim buduje swoje szczęście. Zapowie też matce, że do Bożeny już nie wróci, bo żona nie chce go znać. Zresztą między nimi od dawna nie układało się najlepiej. Zdrada z Karoliną tylko otworzyła mu oczy.

- Jesteś najważniejszą kobietą w moim życiu. Dlatego nie zmuszaj mnie, żebym wybierał między tobą a Karoliną. Zdradziłem żonę i to było złe. Ale to nie stało się tak bez powodu. Nie rozbiłem tej rodziny sam - wyjaśni Bruno w 3028 odcinku "Barw szczęścia". Na co Amelia upomni go, że romans nie rozwiązuje małżeńskich problemów

- Ja kocham Karolinę - wyzna nagle Bruno, na tyle głośno, że Karolina też to usłyszy. Wymknie się jednak z hotelu, świadoma tego, że czeka ją konfrontacja z Amelią.

Atak Amelii na Karolinę w 3028 odcinku "Barw szczęścia". Polowała na Bruna, bo ma jakiś plan!

Matka Bruna w 3028 odcinku "Barw szczęścia" od razu zaatakuje Karolinę. Postara się przemówić Stańskiemu do rozumu, otworzyć mu oczy, że recepcjonistka "polowała" na niego i robiła wszystko, by go uwieść, rozdzielić z Bożeną. - Gdyby nie ona, to na pewno udałoby się wam z Bożenką wszystko poukładać! Naprawdę myślisz, że macie przed sobą przyszłość? - zapyta Amelia, która uzna, że Karolina ukartowała jakiś plan.

- Nie wiem, może. Nie odrzucaj nas tylko dlatego, że popełniliśmy błąd. Ja naprawdę ją kocham - Bruno zapewni matkę, że właśnie z Karoliną chce być. Jednak Amelii to wcale nie przekona. Da synowi ostatnie ostrzeżenie. - Obyś tego nie żałował...