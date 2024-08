Barwy szczęścia, odcinek 3024: Amelia i Basia zamieszkają razem?! Nie odezwie się do syna

"Barwy szczęścia" odcinek 3024 - piątek, 6.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3024 odcinku "Barw szczęścia" Amelia będzie gotowa wyjść ze szpitala. Właściwie zrobi to na swoją prośbę, bo uzna, że nic takiego jej nie dolega. Czy to odpowiedzialne, że matka Bruna tak szybko opuści placówkę? Jak informowaliśmy, to właśnie Stański znajdzie nieprzytomną Amelię na cmentarzu. Kobieta zapadnie w stan hipotermii, a jej stan będzie zły. Na szczęście w porę znajdzie się w szpitalu, pod opieką specjalistów.

Nagłe pogorszenie się stanu zdrowia Amelii będzie miało bezpośredni związek z aferą wokół Bruna. To Modrzycki (Piotr Ligenza) rozkręci aferę wokół Stańskiego i Karoliny (Marta Dąbrowska). Przyłapie kochanków po procesie Rafała Zaborskiego (Wojciech Solarz) i każe umieścić pikantne zdjęcia w "Szoku".

Amelia wyjdzie ze szpitala, ale nie będzie chciała rozmawiać z synem

Wściekła, rozżalona Amelia nie będzie chciała opieki oferowanej ze strony syna. W 3024 odcinku "Barw szczęścia" sama zadecyduje o opuszczeniu szpitala. Poczuje się lepiej, ale jej stan nadal będzie wymagał obserwacji. Stański oczywiście zaproponuje matce pomoc, ale to na nic. Ona nie da rady spojrzeć mu w twarz. Nie zgodzi się na powrót do hotelu. Amelia od początku nie chciała rozstania między Brunem a Bożeną (Marieta Żukowska). Sama namawiała mężczyznę, by ukryć zdradę. Wszystko wyszło na jaw, a skandal w mediach w nowym sezonie "Barw szczęścia" nie pomoże.

Amelia zamieszka z Basią w 3024 odcinku "Barw szczęścia"?

Co dalej z Amelią? Przecież musi gdzieś zamieszkać, skoro nie zechce powrócić do hotelu. W tym momencie w 3024 odcinku "Barw szczęścia" z odsieczą nadejdzie dobra i pomocna Basia. To właśnie do niej uda się matka Bruna. Czy sytuacja mieszkaniowa Amelii zmieni się na zawsze? Już nigdy nie dogada się z Brunem i Karoliną? Zdradzamy, że istnieje spora szansa na powrót dobrych kontaktów u Stańskiego.