Barwy szczęścia, odcinek 3021: Bożena już nigdy nie wróci do Bruna. Nie pozwoli mu widywać Tadzia - ZDJĘCIA

Bożena i Bruno nie będą razem w nowym sezonie "Barw szczęścia"

W 3021 odcinku "Barw szczęścia" nowego sezonu Bożena będzie pewna, że dokonała właściwej decyzji odcinając się od zdradzającego ją męża i wyjeżdżając z Tadziem na Mazury. W świetle wypadków, które się wydarzą, wygląda na to, że żona Stańskiego już tam z synem zostanie. Po co miałaby wracać do męża, który wciąż jest w bliskiej relacji z recepcjonistką, z którą ją zdradził?

Po tym jak Bruno w 3020 odcinku "Barw szczęścia" spotkał się z Karoliną (Marta Dąbrowska) na sali sądowej, kiedy jej były partner, Rafał Zaborski, usłyszał wyrok piętnastu lat więzienia za spowodowanie wypadku z premedytacją, nastąpi nagły zwrot akcji. Dla osób postronnych będzie to wyglądać tak, jakby Stański i Różańska byli w świetnej komitywie. Wykorzysta to relacjonujący proces Modrzyński (Piotr Ligienza) i tak opisze w „Szoku” rozprawę, jakby skazany był ofiarą zmowy kochanków. A zdjęcia będą mówić same za siebie…

Bożena w 3021 odcinku "Barw szczęścia" nie pozwoli Brunowi widywać Tadzia

W 3021 odcinku "Barw szczęścia" Bożena przeczyta relację Modrzyńskiego i od razu będzie wiedzieć, co zrobi. Zadzwoni do Amelii (Stanisława Celińska), by jej powiedzieć, jakim człowiekiem jest jej syn – niegodnym zaufania, zdradliwym, kłamliwym. I podłym. Oznajmi teściowej, że nie pozwoli Brunowi widywać Tadzia. Nie ma mowy, żeby dziecko spotykało w hotelu kochankę męża. A na pewno tak będzie, bo przecież „Szok” pisze, że cały czas są razem!

Oszczercza publikacja tabloidu uruchomi w 3021 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach lawinę wypadków. Zacznie się ona od zniknięcia Amelii, zdruzgotanej tym, co powiedziała Bożena, że już nigdy nie spotka się z wnukiem. A przecież to dla tych spotkań Wiśniewska żyła! Amelia wyprowadzi się z hotelu i wszelki słuch po niej zaginie.

Kiedy 3021 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3021 "Barw szczęścia" zostanie wyemitowany we wtorek, 3.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2.

