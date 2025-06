Barwy szczęścia. Impulsywny Wiktor wróci do skateshopu. Ale przed Kępskimi wiele przeszkód w nowym sezonie – ZDJĘCIA

Wiktor został oczyszczony z zarzutów w serialu „Barwy szczęścia"

W serialu „Barwy szczęścia" powody śmierci Henryka nie zostały do końca wyjaśnione. Na jego ciele widniały ślady przemocy, ale widzowie nie dowiedzieli się w zakończonym sezonie nic konkretnego. Podejrzanym stał się Wiktor i został wezwany na przesłuchanie. Nie poszedł na pogrzeb starego Kępskiego, by nie słuchać „rzewnych historii, jakim to był wspaniałym człowiekiem” i powiedział, że Henryk już dawno dla niego umarł. Potem został oczyszczony z zarzutów. Na Wandzie (Maja Barełkowska) w ogóle nie zrobiło to wrażenia...

Wiktor porzucił pracę w serialu "Barwy szczęścia"

Zanim jeszcze wykluł się pomysł z założeniem fundacji Kępskich pomocy ofiarom przemocy seksualnej, Tomasz (Jakub Sokołowski) w zakończonym już sezonie „Barw szczęścia” wysondował, czy Wiktor zgodziłby się na pracę Wandy w skateshopie. Kępska nie mogła nigdzie znaleźć żadnej posady – jest w wieku emerytalnym, a w jej CV widnieje głównie zatrudnienie w firmie męża. Nie był to dobry pomysł. Wiktor uznał go za ponury żart – nie chciał przebywać w jednym miejscu z „kobietą, która wiedziała”, co Henryk zrobił Grażynie (Kinga Suchan) i całe życie milczała na ten temat. Wykrzyczał wtedy Tomkowi, że woli „swoją mamusię” od niego i zwolnił się ze sklepu, trzaskając drzwiami.

Wiktor wróci do pracy w nowych odcinkach serialu „Barwy szczęścia” po wakacjach

Po młodzieńczemu impulsywny Wiktor wróci jednak do skateshopu. Zrozumie, że Tomasz chce dla niego tylko szczęścia i spokoju. No i gdzie byłoby mu lepiej, niż w rodzinnej firmie, która działa zgodnie z jego zainteresowaniami i stylem życia…? Najmłodszy Kępski nieco się uspokoi w nowych odcinkach „Barw szczęścia”, ale resztę rodziny czekają perturbacje w kolejnym sezonie – wiemy to od produkcji serialu. Możliwe, że Wanda wyjdzie z głębokiej żałoby po Henryku, ale czy uda się jej odzyskać Wiktora? Czy Tomasz nadal będzie z Oliwką (Wiktoria Gąsiewska), czy może wróci do młodzieńczej miłości, Grażyny, z którą tak dobrze się dogaduje? Jak ułoży się między Wiktorem a Madzią (Natalia Sierzputowska)? Czy bliskim uda się ich ponownie połączyć? Czekamy do września!