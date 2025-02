Pierwsza miłość, odcinek 3966: Radek usidli zadziorną Julitę? Stoczy walkę z Filipem – ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 3959: Julita zginie w wypadku? To nie przypadek, że ktoś będzie chciał ją zabić! - ZWIASTUN

Pierwsza miłość, odcinek 3956: Ksiądz Bruno wróci do życia Marty. Pobił Mateusza, a teraz wyjawi, że jest mordercą! - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Pierwsza miłość" odcinek 3966 - wtorek, 4.03.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 3966 odcinku "Pierwsza miłość" Julita poczuje się na tyle dobrze, że da radę stać o własnych siłach, nie będzie musiała całych dni leżeć w szpitalnym łóżku. Na szczęście nie dojdzie do tragedii wycięcia zdrowych organów, w co zamieszani są Małgosia (Ewa Rodart) oraz Wenerski (Przemysław Sadowski). Dziewczyna nie zostanie okaleczona, a wypadek Julity nie przekształci się w jeszcze większy dramat.

Julita odzyska siły po wypadku

Julita nie tak szybko opuści salę dla pacjentów w We-Med, gdzie trafi po straszliwym wypadku niedaleko placówki. Rozpędzone auto wjedzie w dziewczynę, ale na szczęście Dawid (Marcin Nowicki) znajdzie studentkę, powiadomi lekarzy, którzy szybko zareagują. Julita nie padnie ofiarą wycinania zdrowych organów, a podejrzane działania w klinice także się nie skończą. Zdradzamy, że Wenerski zostanie aresztowany, ale nie na długo, bo opuści areszt i będzie miał jeszcze jedną rzecz do zrobienia... W za to w jej życiu prywatnym dojdzie do kolejnego zamieszania.

Radek usidli Julitę w 3966 odcinku "Pierwszej miłości"?

W życiu prywatnym Julity nie zabraknie sporego zamieszania. Wszystko za sprawą chętnego do pomocy Radka, który znów udowodni, że umie zwrócić na siebie uwagę. Nie spuści Julity z oka, pomoże jej pozbierać się po trudnych wydarzeniach. Będzie widać, że dziewczyna odzyskuje siły. Będzie ich potrzebować, bo w jej życiu prywatnym nie skończy się dziwna walka Filipa z Radkiem. Rezydent i Wenerski będą walczyć o względy zadziornej studentki. Ona w 3966 odcinku "Pierwszej miłości" podejmie zaskakującą decyzję. Julita zawsze postawi na swoim.