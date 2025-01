Pierwsza miłość, odcinek 3949: Filip wróci do mieszkania z Igą! Julita mu tego nie daruje

"Pierwsza miłość" odcinek 3949 - piątek, 7.02.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 3949 odcinku "Pierwszej miłości" Filip będzie z powrotem mieszkał z Igą. Mimo rozstania pary, ich losy tak się skomplikują, że w końcu znów wylądują w jednym mieszkaniu. Chociaż to nie pierwsze rozstanie tej dwójki, tym razem może być inaczej... Filip wciąż nie nauczył się, że może warto nie popełniać podobnych błędów.

Julita wścieknie się, że Filip wraca do Igi

W związku z romansowaniem Wenerskiego i Julity, dziewczyna nie zniesie decyzji chłopaka o ponownym wprowadzeniu się do mieszkania z Igą i Anką (Anna Pentz). Trzeba przyznać, że stażyści z We-Med wpadli w sidła romansu, który rozkręcił się na dobre. Do tego stopnia, że sama Iga przyłapała Wenerskiego na ostrych scenach w klinice Grażyny (Grażyna Wolszczak)... Plan Borysia (Patryk Cebulski) na pogodzenie córki Pauliny z młodym Wenerskim raczej nie potoczyły się po jego myśli.

Julita w 3949 odcinku "Pierwszej miłości" będzie bardzo niezadowolona z planów kochanka. Poczuje zagrożenie ze strony Igi. Czy powrót Wenerskiego do mieszkania oznacza powrót do związku z Igą?

Dlaczego Filip zamieszka z Igą?

Pozostaje pytanie, dlaczego Filip w ogóle zdecyduje się na ponowne mieszkanie z Igą. Wszystko sprowadzi się do tragedii Kamila (Igor Paszczyk)... Iga z Anią zostaną w mieszkaniu, ale Białego już tam nie będzie... Do dramatycznych wydarzeń w "Pierwszej miłości" dojdzie tuż przed próbą wyjazdu na urlop do Hiszpanii. To sprawy Melki (Ewa Jakubowicz) ściągną na jej brata wielkie problemy. W związku z dramatycznym rozwojem wydarzeń - Filip przeprowadzi się do Igi, by wesprzeć ją i Anię. Julita tego nie zrozumie.