Pierwsza miłość, odcinek 3935: Iga i Filip znów razem?! Borys pogodzi skłóconą parę?

"Pierwsza miłość" odcinek 3935 - poniedziałek, 20.01.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 3935 odcinku "Pierwszej miłości" Iga i Filip znów będą razem? Taki cel postawi sobie Borys, który zauważy, że historia miłosna znajomych chyba nie jest jeszcze skończona. Uzna, że to właśnie on doprowadzi do pojednania i zażegnania konfliktu. Czy to starszy, by stewardessa i młody Wenerski wybaczyli sobie wszystkie błędy i spojrzeli we wspólną przyszłość?

Trudna historia Igi i Filipa

Przypomnijmy, że historia Igi i Filipa jest długa i zawiła. Obok nich kręci się sporo osób, które też miały wpływ na ich wybory. Filip był bardzo zazdrosny o pilota Cezarego, z którym dziewczyna niemal codziennie współpracowała. Sam nabawił się kompleksów, że dopiero studiuje medycynę, nie może równać się z wziętym pilotem, a Idze imponuje Duraj. Wenerski zrobił sporo scen zazdrości i nie zachował się jak bohater podczas wypadku lotniczego, w którym dziewczyna mogła stracić życie! Mało tego, Filip wylądował w łóżku z Julitą (Dagmara Bryzek)!

Iga i Filip znów razem w 3935 odcinku "Pierwszej miłości"?

W 3935 odcinku "Pierwszej miłości" pojawi się pomysł, by pojednać skłóconych zakochanych. Borys postawi sobie za cel uratowanie związku znajomych i spróbuje pomóc im się dogadać. Pójdzie więc do Igi na mówi ją na wspólne wyjście na miasto. Ona w końcu się zgodzi, ale zanim gdziekolwiek pójdą, wstąpią do We-Medu po Filipa. Tam chłopak odbywa praktyki.

Kiedy Borys z Igą w 3935 odcinku "Pierwszej miłości" zajrzą do kliniki, mocno się zdziwią! To, co tam zastaną może przekreślić próby ratowania związku? Na szczegóły trzeba poczekać.