Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 3915: Artur zawalczy o Kingę! Dawna miłość odżyje przez problemy z Jankiem?

Artur (Łukasz Płoszajski) w 3915 odcinku serialu "Pierwsza miłość" znów zbliży się do Kingi (Aleksandra Zienkiewicz)! Problemy w małżeństwie z Jankiem (Maciej Mikołajczyk) staną się dla niego impulsem do działania. Czy dawne uczucia odżyją na nowo? Czy Artur zdoła przekonać Kingę, że to właśnie z nim powinna spędzić resztę życia? Jakie intencje tak naprawdę będzie miał Kulczycki w 3915 odcinku serialu "Pierwsza miłość"? Wszystkie szczegóły znajdziesz poniżej!