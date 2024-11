Pierwsza miłość, odcinek 3910: Tajemniczy Dawid włamie się do gabinetu Marysi! Zostanie przyłapany i wyjawi prawdę - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3910 - poniedziałek, 9.12.2024, o godz. 18 w Polsacie

Od chwili, gdy Dawid pojawił się w życiu Marysi, jego obecność wzbudzała wiele wątpliwości. W 3910 odcinku "Pierwszej miłości" z pozoru sympatyczny i pomocny, szybko zyskał sympatię Domańskiej, ale jego przesadna troska i ciągłe krążenie wokół Marysi zaczęły budzić podejrzenia. Widzowie niejednokrotnie zastanawiali się, jakie są prawdziwe motywy Dawida, a wątek ten stał się przedmiotem gorących spekulacji!

W 3910 odcinku "Pierwszej miłości" widzowie dowiedzą się więcej na temat jego planów. Dawid, widocznie zdeterminowany, wkroczy do gabinetu Marysi w klinice We-Med, szukając czegoś w dokumentach. Co może być tak ważne, że mężczyzna zaryzykuje wpadkę? Jego desperacja zdaje się potwierdzać, że ukrywa coś, co może odmienić życie bohaterów serialu.

Bezczelny Dawid w 3910 odcinku "Pierwszej miłości" włamie się do gabinetu Marysi! Przejrzy jej dokumenty

W 3910 odcinku "Pierwszej miłości" Dawid postanowi zaryzykować i posunie się do włamania do gabinetu Marysi. W chwili, gdy Marysia będzie zajęta swoimi obowiązkami, Dawid wtargnie do jej prywatnej przestrzeni i zacznie przeszukiwać jej dokumenty. W jego głowie pojawi się plan, który będzie wymagał dostępu do poufnych informacji, a gabinet Marysi wyda się idealnym miejscem, by je znaleźć.

Jego działania nie będą przypadkowe. Dawid od dawna ukrywa swoje prawdziwe intencje, a dostęp do dokumentów Marysi może pomóc mu w realizacji jego własnych celów. W trakcie poszukiwań Dawid odkryje coś, co może mieć wpływ na życie nie tylko Marysi, ale i funkcjonowanie całej kliniki. Tylko czy jego brawura nie doprowadzi do katastrofy?

Paulina przyłapie Dawida na szperaniu w rzeczach Marysi w 3090 odcinku "Pierwszej miłości"

Dawid znajdzie się w poważnych tarapatach, kiedy Paulina w 3090 odcinku "Pierwszej miłości" nakryje go na szperaniu w rzeczach Marysi. Dawid, przekonany, że nikt go nie zauważy, wejdzie do gabinetu Marysi i zacznie przeszukiwać jej prywatne rzeczy. Jego zachowanie wzbudzi podejrzenia Pauliny, która przypadkowo wejdzie do pomieszczenia i zobaczy, co mężczyzna wyprawia.