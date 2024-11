Pierwsza miłość. Dawid to brat Pawła?! Fani snują teorie, czego chce od Marysi

Kim jest nowy Dawid z "Pierwszej miłości"?

Dawid to jedna wielka zagadka. Pojawił się w We-Med, ale bynajmniej nie przez przypadek. To oczywiste, że miesza w wątku Marysi oraz Kacpra (Damian Kulec). Domańska wreszcie wyszła za mąż za ukochanego, a w jej życiu miał zapanować spokój. Nic bardziej mylnego, bo scenarzyści szykują kolejną bombę. O co tak naprawdę chodzi z nowym Dawidem?

Dawid wspomni Marysi o Domu Dziecka

W kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości" Dawid nieco zbliży się do Marysi, będzie grzebał w jej rzeczach, a kiedy dojdzie do wymiany zdań z Domańską, wspomni o Domu Dziecka... Czy przypadkowo? Raczej nie.

- (...) Ja tam już jestem przyzwyczajony. Chłopak z domu dziecka i od razu wiadomo, że złodziej - przyzna mężczyzna.

- A to jesteś z Domu Dziecka? Ja znałam kiedyś kogo z Domu Dziecka... - przyzna Marysia.

Fani snują teorię na temat Dawida.

Co ciekawe, widzowie serialu "Pierwsza miłość" podejrzewają, iż nowa postać do brat Pawła Krzyżanowskiego! W rolę byłego ukochanego Marysi wcielał się Mikołaj Krawczyk. Aktor zrezygnował z gry w serialu lata temu, ale czy to możliwe, że scenarzyści chcą nawiązać do jego przeszłości?

Łysy to brat Pawła? A pamiętacie, że Marysia dawno temu założyła dom dziecka w Wadlewie? Co się z nim stało? Przez jakiś czas był wątek o jego kieszkańcach a Paweł jeszcze miał brata,można by jakoś przywrócić te pierwotne postaci ale te scenarzystki nic nie myślą ehh 2 tyg temu jakaś osoba (kobieta po nicku) napisała tutaj, że jej znajoma przeczytała gdzieś w necie że to jej brat...Ale może coś źle przeczytała skoro od tego czasu nadal o tym nigdzie wiecej nie piszą ? Przeczuwałam że ma to powiązanie z Pawłem - brzmią komentarze widzów na Instagramie oraz Youtubie.

Czy to możliwe, że Dawid ma powiązania z Pawłem?

Przypomnijmy, że brat Pawła Krzyżanowskiego nazywał się Mariusz Krzyżanowski, w którego postać wcielał się Mariusz Bąkowski. Aktor wcielał się w przyrodniego brata Pawła przez siedem lat. zrezygnował z serialu dopiero w 2011 r. Postać Mariusza była młodsza od Pawła. Wielu widzów zapewne pamięta jego związek z Klaudią (Klaudia Halejcio).

Czy to możliwe, że Dawid to Mariusz z "Pierwszej miłości", przyrodni brat Pawła? Wszystko może się zdarzyć, ale na rozwój wydarzeń trzeba poczekać.