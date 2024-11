Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 3886: Podejrzany facet na ślubie Marysi i Kacpra nagra ceremonię zza krzaków! Wydało się, kim będzie - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Na ślubie Marysi (Aneta Zając) i Kacpra (Damian Kulec) w 3886 odcinku serialu "Pierwsza miłość" pojawi się nieproszony gość, który będzie obserwował ceremonię z ukrycia, nagrywał wszystko zza krzaków. Kim okaże się podejrzany facet o imieniu Dawid (Marcin Nowicki), który zjawi się na ślubie nad Odrą na działce, gdzie Nowaczykowie chcą założyć park? Obecność młodego, łysego mężczyzny w 3886 odcinku "Pierwszej miłości" to nie przypadek. Kim będzie Dawid? To się okaże po powrocie Marysi z podróży poślubnej! Ale my to już wiemy! Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.