Pierwsza miłość, odcinek 3880: Nowy romans Edwarda? Olka zagra na dwa fronty? - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3880 - czwartek, 24.10.2024, o godz. 18 w Polsacie

W 3880 odcinku serialu "Pierwsza miłość" do akcji zniszczenia interesów Wekslera wkroczy Edward. Uzna, że musi wziąć sprawy w swoje ręce, bo plan Sandry nie wypali. Cała sprawa z szokującymi przepychankami i walką między Karolem a Edwardem oraz ich współpracownikami zacznie rozkręci się na dobre w momencie wygrania ważnego przetargu przez "Weksler Development". Wtedy właśnie Kubicka dostanie niezłą reprymendę od ojca Marysi, że dała się wyprzedzić Karolowi. By odzyskać zaufanie szefa, postanowi wrócić do dawnych metod i pozyskać szpiega w firmie konkurenta.

Fatalny finał planu Sandry

Już w kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości" wyjdzie na jaw, że plan Kubickiej nie ma większego sensu. Podkupiony pracownik w firmie Wekslera nie spełni oczekiwań, zawiedzie, co znów wstrząśnie Edwardem. Musi przecież pokonać rywala, wykraść jego plany i mieć człowieka, który mógłby donosić mu najnowsze fakty z tego, co dzieje się wewnątrz firmy.

Edward zakręci się wokół Olki

Jest jednak osoba, która mogłaby pójść na szemrany układ z Edwardem. Już w 3880 odcinku "Pierwszej miłości" mężczyzna postanowi sam działać, by wyprzedzić rywala. Dobrze wie, kto z firmy Karola będzie skłonny grać na dwa fronty. Skoro plany Sandry zawiodą, on zaprosi na kolację Olkę...

W 3880 odcinku "Pierwszej miłości" seksowna kobieta faktycznie umówi się z Edwardem, ale czy da się urobić? Stanie się szpiegiem Wekslera i przejdzie na stronę ojca Marysi? Ten spisek dopiero się rozkręca.