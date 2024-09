Pierwsza miłość, odcinek 3864: Kalina w ramionach Alana?! Brat Oskara zagrozi jej małżeństwu? - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 3866: Reterski wie o romansie. Wykorzysta powrót do Polski do spektakularnego zniszczenia Melki - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3864 - środa, 2.10.2024, o godz. 18 w Polsacie

Wydarzenia w 3864 odcinku "Pierwszej miłości" będą koncentrować się wokół dramatycznych decyzji Alana, który coraz mocniej wplącze się w świat używek. Oskar zacznie dostrzegać niepokojące sygnały w zachowaniu swojego brata - młodszy mężczyzna będzie widocznie zagubiony i zdystansowany, a jego ucieczka w narkotyki stanie się coraz bardziej jawna. Alan nie będzie w stanie przyznać się przed Oskarem i Kaliną do tego, co tak naprawdę go dręczy, co tylko pogłębi jego problemy. Oskar, widząc pogarszający się stan Alana, zacznie podejrzewać, że za jego destrukcyjnym zachowaniem kryje się coś więcej niż tylko stres czy problemy z przeszłości.

Kalina stanie po stronie Alana. Czy zniszczy swoje małżeństwo?

Największy dramat rozegra się, gdy Kalina postanowi bronić Alana przed Oskarem, nie dostrzegając prawdziwego zagrożenia, jakie niesie jego obecność w ich życiu. W 3864 odcinku "Pierwszej miłości" Kalina coraz bardziej zaangażuje się w pomoc Alanowi, stając się jego emocjonalnym wsparciem. Współczując mu i próbując go ratować, nieświadomie zacznie oddalać się od męża. Oskar, który będzie coraz bardziej zaniepokojony sytuacją, poczuje się zdradzony, widząc, jak jego żona angażuje się w problemy brata zamiast skoncentrować się na ich relacji​.

Kalina nie będzie w stanie zauważyć, że Alan staje się coraz bardziej uzależniony od jej wsparcia, a jednocześnie unika konfrontacji z własnymi problemami. W 3864 odcinku "Pierwszej miłości" ta bliskość między szwagrem a Kaliną może doprowadzić do momentu, w którym Oskar zacznie tracić cierpliwość. Brat, zamiast być tylko źródłem zmartwień, stanie się realnym zagrożeniem dla małżeństwa Kaliny i Oskara​?

Czy małżeństwo Kaliny i Oskara przetrwa?

W 3864 odcinku "Pierwszej miłości" Oskar będzie miał coraz więcej wątpliwości co do tego, czy jego brat faktycznie jest gotów zmierzyć się z własnymi demonami, czy może tylko manipuluje sytuacją, aby zdobyć uwagę Kaliny. Z każdym kolejnym dniem napięcie w rodzinie będzie rosło, a Alan zacznie wywierać coraz większy wpływ na życie małżonków...

Czy Kalina zdoła uratować swoje małżeństwo, zanim Alan na dobre wciągnie ją w swoje problemy? Czy Oskar postanowi chronić swoje relacje z żoną, czy może poświęci wszystko, aby ratować brata? Jedno jest pewne - w 3864 odcinku "Pierwszej miłości" emocje sięgną zenitu!