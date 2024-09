Pierwsza miłość, odcinek 3864: Naćpany Alan przykuje uwagę Oskara, Brat przeczuje, że za tym stoi coś więcej - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 3866: Reterski wie o romansie. Wykorzysta powrót do Polski do spektakularnego zniszczenia Melki - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3864 - środa, 2.10.2024, o godz. 18 w Polsacie

Sytuacja Alana będzie naprawdę zła w 3864 odcinku "Pierwszej miłości". Młodszy brat Oskara wpadnie w poważne kłopoty, do których nie przyzna się nowożeńcom. To oczywiste, że Oskar i Alan mają porachunki z przeszłości, nie zawsze było między nimi kolorowo, a nagłe pojawienie się Alana w życiu zakochanych, spowodowało spore roszady i zwroty akcji. To jednak nie koniec, a początek, bo historia zagubionego mężczyzny dopiero się rozkręca.

Alan ucieknie w narkotyki w 3864 odcinku "Pierwszej miłości"

Zestresowany, zagubiony Alan nie powie wprost, z czym konkretnie wiąże się jego stan i czego dotyczą coraz większe kłopoty. Oskar sam zauważy, że młodszy brat zaczyna uciekać w używki... Chodzi o zażywanie narkotyków, z czym Alan nie bardzo będzie się ukrywał. Oskar w 3864 odcinku "Pierwszej miłości" sam zobaczy, w jakim brat jest stanie... Podejrzane pigułki zrobią swoje, ale mąż Kaliny od razu poszuka źródła problemu. Co takiego dzieje się w życiu młodszego brata, że sięga po tego typu "wspomagacze"?

Oskar przewidzi ogromne kłopoty Alana, do których ten się nie przyzna

Mąż Kaliny będzie przekonany, że za zachowaniem Alana stoi coś więcej. Zacznie węszyć, czego młodszy brat im nie mówi... O dziwo, skomplikowana sytuacja z zażywaniem narkotyków doprowadzi do sporu w małżeństwie. Kalina stanie za Alanem, zacznie bronić chłopaka... Mało tego, na szemranych zapędach przyłapie Alana Ania (Anna Pentz). Młodszy brat Oskara spróbuje wytłumaczyć się w jej oczach, bo opinia dziewczyny okaże się dla niego bardzo ważna...