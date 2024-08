Pierwsza miłość, odcinek 3854: Reterski wykończy Melkę? Potwór zacznie zaciskać pętlę wokół żony i Piotrka

Reterski będzie dążył do zdemaskowania kochanków we wrześniowych odcinkach „Pierwszej miłości”

W odcinkach wyemitowanych przed wakacjami Melka nawiązała romans ze swoją dawną miłością, Piotrkiem. Zrobiła się nieostrożna – przecież jej mąż to człowiek niebezpieczny, były wojskowy robiący ciemne interesy i mający podejrzanych znajomych. Obserwując żonę Reterski wyczuł, że coś jest nie tak i zamontować w telefonie Melki nadajnik GPS, by móc śledzić jej każdy krok i by mieć dowód na zdrady Melki. Będzie kwestią czasu, kiedy żona wpadnie w zastawione przez niego sidła. We wrześniowych odcinkach serialu Melka będzie się zastanawiać skąd mąż będzie wiedział o jej spotkaniach z Piotrkiem. Remigiuszowi będzie bardzo zależało, by ich przyłapać.

Melce nie będzie łatwo spotykać się z Piotrkiem w nowym sezonie serialu „Pierwsza miłość”

Melce będzie trudno widywać Piotrka nawet wtedy, kiedy męża nie będzie we Wrocławiu. W 3851. odcinku Reterski wyjedzie i jego żona zaplanuje schadzkę z ukochanym. Niestety, nic z tego nie wyjdzie, bo znienacka, bez uprzedzenia w jej drzwiach stanie dawna znajoma, a obecnie mieszkająca na Cyprze, Zuza. Koleżanka zacznie się zastanawiać co najmniej dziwnie, co sprawi, że Melka nie będzie jej ufać.

Reterski zbliży się do finału zemsty na żonie i jej kochanku w 3854. odcinku „Pierwszej miłości”

W odcinku 3854. Reterski zaplanuje zupełne uniemożliwienie żonie spotkań z Piotrkiem. Melka poczuje, jak pętla zacznie się zaciskać na jej szyi. Ale nawet to nie spowoduje, że będzie ostrożniejsza. Będzie dążyć do spotkania z ukochanym za wszelką cenę…

"Pierwsza miłość" odcinek 3854 - środa, 18.09.2024, o godz. 18 w Polsacie