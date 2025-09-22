Na Wspólnej, odcinek 4086: Powrót Cieślików! Monika będzie miała aż dwa powody do świętowania - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4086 - wtorek, 23.09.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4086 odcinku "Na Wspólnej" Cieślikowie w końcu będą mogli wrócić z powrotem do domu, gdy wreszcie otrzymają rządową ochronę. Tym bardziej, gdy potwierdzi się, że faktycznie doszło do podpalenia biura Damiana, a także uszkodzenia hamulców w samochodzie, którym podróżowała Monika, przez co doszło do wypadku, w wyniku czego żona senatora została poszkodowana.

I wówczas najbliżsi senatora ze względów bezpieczeństwa musieli wyjechać, ale już w 4086 odcinku "Na Wspólnej" ich koszmar się skończy, z czego całą trójka ogromnie się ucieszy! A w szczególności stęskniony Damian i Monika, która na miejscu będzie mieć nie jeden, a już dwa powody do świętowania!

- Co tak długo? Już myślałem, że coś się stało. Cześć - ucieszy się ich widokiem Damian.

- Najpierw czekaliśmy na bagaże przy taśmie, a potem taksówka wjechała w korki - wyjaśni Monika.

- Przecież mogłem po was przyjechać - zauważy Cieślik.

- Nie no, to też byś stał w korkach - uzna Kajtek, po czym zawiesi wzrok na firmie, świadczącej usługi przeprowadzki i zapyta - Ktoś się wprowadza?

- No raczej wyprowadza - doprecyzuje senator.

- Moje modlitwy zostały wysłuchane - ucieszy się Monika.

- Jakie modlitwy? - zainteresuje się jej syn, na co ona jeszcze bardziej radosna odpowie - Gorliwe!

Tak Monika pożegna się z hałaśliwymi sąsiadkami w 4086 odcinku "Na Wspólnej"!

I w tym momencie w 4086 odcinku "Na Wspólnej" aż wyrwie się, aby jeszcze powiedzieć im na pożegnanie kilka słów, czego one oczywiście nie przyjmą zbyt dobrze.

- Dzień dobry. Przyszłam się pożegnać. Chciałam życzyć powodzenia w nowym miejscu pracy. No i nie zapomnij o niczym, żebyście się nie musiały wracać. Do widzenia - powie uradowana Monika, na co kobieta pokaże jej środkowy palec, czego także nie pozostawi bez komentarza.

W tej chwili w 4086 odcinku "Na Wspólnej" Cieślikowa jeszcze pouczy sąsiadkę, po czym zachowa się dokładnie tak samo jak ona!

- Ale maniery - skomentuje Cieślikowa.

- Monika - zawoła ją mąż.

- Chwileczkę. Żegnam się z panią - odpowie mu żona, po czym także pokaże kobiecie środkowy palec, z tym, że ona to udokumentuje, co Monika skwituje - Na zdrowie...

Cieślikowa będzie triumfować w 4086 odcinku "Na Wspólnej"!

Jednak jej zachowanie w 4086 odcinku "Na Wspólnej" nie spodoba się nie tylko sąsiadce, ale także i jej najbliższym, którzy wówczas i ją zaczną pouczać. Ale Monika nic sobie z tego nie zrobi, gdyż najważniejsze będzie dla niej to, że ich już tu nie będzie!

- Musiałaś? - spyta retorycznie Damian.

- Mamo, dorośnij - pouczy ją Kajtek.

- Najważniejsze, że larwy się wyprowadzają - podsumuje dumna z siebie Monika w 4086 odcinku "Na Wspólnej".