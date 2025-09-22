Na Wspólnej, odcinek 4087: Monika i Bruno ponownie razem! Zaatakuje ją nożem i wtedy się zacznie - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4087 - środa, 24.09.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4087 odcinku "Na Wspólnej" Monika będzie się chować przed uzbrojonym mężczyzną, który w końcu ją dogoni, zasłoni usta, przyłoży nóż do gardła, po czym niespodziewanie zacznie całować. A to dlatego, że "katem" Cieślikowej okaże się jej były kochanek Bruno, któremu ona od razu ulegnie.

Żona Damiana odwzajemni jego pocałunek i gdy będzie już miało dojść do czegoś więcej, to kobieta nagle się obudzi, czym w 4087 odcinku "Na Wspólnej" zaniepokoi swojego męża, który zacznie się bać, że ma koszmary po ostatnim wypadku. Jednak prawda będzie inna, choć oczywiście ona mu się do tego nie przyzna!

- Kochanie, w porządku? - spyta zaniepokojony Damian.

- Tak, chyba w porządku - odpowie Monika.

- Zły sen? - dopyta Cieślik.

- Nie, to przez tą menopauzę zdarzają się problemy ze snem - okłamie go Cieślikowa, w co mąż natychmiast jej uwierzy - Pewnie tak jest.

Monika natknie się na Bruna nie tylko we śnie w 4087 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale to kłamstwo w 4087 odcinku "Na Wspólnej" szybko ją zweryfikuje, gdyż Monika faktycznie natknie się na prawdziwego Bruna, jednak już w zupełnie innych okolicznościach, bo w powrotu z zakupów z Renatą (Marta Jankowska). I wówczas zacznie zachowywać się tak dziwnie, że zwróci tym uwagę nie tylko byłego kochanka, ale i siostry.

- Monika? - krzyknie za nią Bruno, po czym się przywita - Cześć!

- Cześć - odpowie mu Cieślikowa, po czym zacznie robić takie miny, że były kochanek od razu zapyta - Wszystko w porządku?

- Po prostu śpieszymy się - okłamie go była kochanka.

- Nie zatrzymuję - powie Bruno, a Monika w 4087 odcinku "Na Wspólnej" czym prędzej pożegna się i odejdzie.

Cieślikowa przyzna się siostrze do namiętnego snu z Krawczykiem w 4087 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale w 4087 odcinku "Na Wspólnej" oczywiście dogoni ją Renata, która także zaniepokoi się zachowaniem siostry. I wówczas tylko jej Monika przyzna się do swojego namiętnego snu z byłym kochankiem w roli głównej!

- Dobrze się czujesz? - zaniepokoi się Renata.

- Tak, dobrze. Śnił mi się - zdradzi jej Monika.

- Myślałam, że ten temat jest już skończony - stwierdzi siostra.

- Bo jest skończony. Na poziomie świadomym jest skończony, ale na poziomie nieświadomym to ja nie wiem, co się w tej głowie dzieje - przyzna Cieślikowa.

- Ale ty, a wy w tym śnie... - zainteresuje się Dziedzicowa.

- Nie no co ty... Znaczy prawie... Jezu, nie. Nic między nami nie ma, rozumiesz? Wszystko skończone. Chodź - zapewni Monika.

- Wiesz co lepiej, żeby ci ochroniarze to nie byli przystojni, bo ty nigdy nie będziesz mogła spokojnie spać - skwituje Renata.

- Za kogo ty mnie masz, Renata? Za jakąś wywłokę? - oburzy się Cieślikowa.

- Za moją kochaną siostrę - przyzna Dziedzicowa, na co w 4087 odcinku "Na Wspólnej" usłyszy w odpowiedzi - Mam nadzieję!