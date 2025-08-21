Na Wspólnej, odcinek 4076: Przerażający wypadek Moniki! Prześladowca Damiana uszkodzi jej hamulce w samochodzie

"Na Wspólnej" odcinek 4076 - czwartek, 4.09.2025, o godz. 20.15 w TVN

4076 odcinek "Na Wspólnej" nie zacznie się dla Cieślików najlepiej! I niestety im później, tym będzie tylko gorzej! A wszystko rozpocznie tragiczny w skutkach pożar w biurze Damiana, do którego dojdzie tuż po tym, jak senator Cieślik otrzyma kolejne pogróżki. Tyle tylko, że tym razem jego prześladowca nie poprzestanie na słowach i przejdzie do czynów. Zdradzamy, że mężczyzna podpali jego biuro, w wyniku czego zostaną poniesione znaczne straty. I choć na szczęście, nikomu nic się nie stanie, gdyż akurat nie będzie w środku ani Damiana, ani Żanety (Anna Guzik), to jednak dokumenty, nad którymi będzie pracował senator pójdą z dymem!

I oczywiście w 4076 odcinku "Na Wspólnej" będzie to świadome działanie, do czego bez trudu dojdą policjanci. I w tej sytuacji Żaneta zaproponuje, aby na jakiś czas Kajtek przeniósł się do niej, co Monika początkowo uzna za przesadę! Ale szybko zmieni zdanie, gdy także padnie ofiarą prześladowcy Damiana! Jak do tego dojdzie?

Monika zostanie ranna w 4076 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4076 odcinku "Na Wspólnej" Monika wsiądzie w samochód i szybko odkryje, że wcześniej ktoś musiał przy nim majstrować! A to dlatego, że Cieślikowej nie zadziałają hamulce, przez co rozpędzona wjedzie na skrzyżowanie na czerwonym świetle, co niestety nie skończy się dobrze. Na szczęście, żona senatora przeżyje, ale wcale nie wyjdzie z tego bez szwanku!

W 4076 odcinku "Na Wspólnej" Cieślikowa zostanie nieźle poturbowana i nieco ranna w głowę, a po wypadku nie będzie czuć się najlepiej. Tym bardziej, iż wbrew temu, co będzie twierdził Damian, doskonale będzie wiedziała, że ktoś celowo uszkodził hamulce w jej samochodzie, co potwierdzi mechanik, do którego trafi auto. I wówczas już i Cieślik boleśnie zda sobie sprawę, że to wcale nieprzypadkowa awaria!

Wypadek Cieślikowej nie będzie przypadkiem w 4076 odcinku "Na Wspólnej"!

I w 4079 odcinku "Na Wspólnej" Damian podejmie drastyczniejsze kroki, aby uchronić swoją rodzinę przed dalszym niebezpieczeństwem. Tym bardziej, że sprawy zajdą już za daleko, gdyż jego prześladowca nie poprzestanie już tylko na pogróżkach, ale także zacznie je spełniać, przez co oberwie nie tylko on, ale i jego najbliżsi! I to co gorsza, osobiście...

Oczywiście, w 4079 odcinku "Na Wspólnej" Cieślik będzie miał pewne podejrzenia, co do tego, kto może mu szkodzić, jednak nie będzie miał na to twardych dowodów. Dlatego sam zdecyduje się skonfrontować z senatorem Krupskim (Maciej Wilewski). Ale czy to faktycznie on będzie stał za pogróżkami, podpaleniem jego biur i wypadkiem Moniki? Przekonamy się już niebawem!