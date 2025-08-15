Na Wspólnej, odcinek 4076: Biuro Damiana podpalone! Pożar odbierze im syna - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
2025-08-15 20:50

W 4076 odcinku "Na Wspólnej" Cieślikowie zostaną zaalarmowani o pożarze w biurze senatora! Na miejscu od razu zjawią się odpowiednie służby, a policji uda się od razu ustalić, że doszło do podpalenia! Czy podpalaczem będzie osoba, która już wcześniej groziła Damianowi (Waldemar Błaszczyk) z racji jego prac w komisji senackiej? Na szczęście w 4076 odcinku "Na Wspólnej" nikomu nic się nie stanie. W biurze nie będzie aani męża Moniki (Sylwia Gliwa), ani Żanety (Anna Guzik), to jednak małżonkowie sporo stracą. W tej sytuacji dla bezpieczeństwa Żaneta zabierze im Kajtka (Mikołaj Szostek)! I dzięki temu uratuje mu życie! Czemu? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!

"Na Wspólnej" odcinek 4076 - czwartek, 4.09.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4076 odcinku "Na Wspólnej" w biurze senatora Cieślika wybuchnie pożar, o którym natychmiast zostaną zaalarmowani Monika z Damianem! Oczywiście, małżonkowie niezwłocznie zjawią się na miejscu, a senator od razu będzie chciał wbiec do środka, ale na szczęście powstrzyma go przed tym żona! Tym bardziej, że za bardzo nie będzie już czego ratować, gdyż jego miejsce pracy zostanie oszczędnie spalone, a wraz z nim dokumenty, nad którymi akurat będzie pracować w komisji senackiej.

I z tego względu wezwanym na miejscu służbom prędko uda się ustalić, że doszło do podpalenia. Tym bardziej, że Cieślik już od kilku dni będzie dostawał pogróżki, a teraz jego prześladowca posunie się o krok dalej! I choć na szczęście w 4076 odcinku "Na Wspólnej" nikt nie ucierpi, gdyż akurat w środku nie będzie ani Damiana, ani Żanety, to jednak straty będą naprawdę ogromne. I to nie tylko materialne!

Żaneta zabierze Cieślikom syna w 4076 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4076 odcinku "Na Wspólnej" Cieślikowie po oględzinach miejsca i złożeniu zeznań przeniosą się do pobliskiego baru Ziębów, który na szczęście na ucierpi w pożarze biura Damiana. I choć strażakom uda się opanować ogień, to jednak niebezpieczeństwo wciąż będzie czyhać na najbliższych senatora, z czego Żaneta doskonale zda sobie sprawę.

I w 4076 odcinku "Na Wspólnej" Szulcowa zaproponuje, aby na ten czas, ze względów bezpieczeństwa, Kajtek przeniósł się do ich mieszkania, co Monika początkowo uzna za przesadę. Tym bardziej, iż sama nie będzie świadoma zagrożenia, jakie sprowadzi na nich jej mąż, gdyż przecież wcześniej sam nie powie jej o pogróżkach, jakie otrzyma. A teraz dojdzie do tragedii. I jak się okaże wcale nie ostatniej....

Przyjaciółka Cieślików uratuje życie Kajtkowi w 4076 odcinku "Na Wspólnej"!

Zdradzamy, że w 4076 odcinku "Na Wspólnej" Monika szybko i niestety boleśnie przekona się do pomysłu Żanety z tymczasową przeprowadzką Kajtka! A to dlatego, że sama w końcu zda sobie sprawę, że faktycznie znaleźli się na celowniku, gdy odkryje, że w jej samochodzie ktoś uszkodził hamulce! I wówczas z przerażeniem wjedzie na skrzyżowanie na czerwonym świetle, co także nie skończy się dobrze. I tym razem jednak ucierpi.

I wtedy w 4076 odcinku "Na Wspólnej" sama już wyśle Kajtka do Szulców, aby spróbować ochronić swoje dziecko, gdyż przecież zarówno Damian, jak i ona dostaną rykoszetem. Ale niestety to wcale nie zakończy ich koszmaru, bo choć Cieślikowie dostaną ochronę w osobie Maszy (Joanna Gonschorek), to ostatecznie i tak będą musieli uciekać!

Na Wspólnej, odcinek 4076: Podpalenie biura Damiana! Pożar odbierze im Kajtka - ZDJĘCIA
18 zdjęć
