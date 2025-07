Na Wspólnej, odcinek 4068: Wstrząsająca diagnoza Moniki! Nie zajdzie już w ciążę - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4068 - czwartek, 14.08.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4068 odcinku "Na Wspólnej" Monika stawi się na wizycie u ginekologa, aby potwierdzić, czy rzeczywiście spodziewa się dziecka! I choć test ciążowy, który wykona, gdy powie Renacie (Marta Jankowska) o swoich niepokojących objawach - złym samopoczuciu, roztargnieniu i ciągłych zmianach nastroju, da jej wynik pozytywny, czym całkowicie ją zaskoczy, to jednak żona Damiana będzie chciała mieć 100% pewność.

Tym bardziej, że nie będzie już pierwszej młodości, a dziecko oznaczałoby prawdziwą rewolucję w życiu Cieślików, którzy przecież już będą mieć odchowanego syna Kajtka (Mikołaj Szostek), a teraz znów mieliby zostać rodzicami! Ale niestety w 4068 odcinku "Na Wspólnej" tak się nie stanie, gdyż lekarz jednoznacznie wykluczy ciążę Moniki! Czemu?

Ginekolog stwierdzi u Moniki początki menopauzy w 4068 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4068 odcinku "Na Wspólnej" ginekolog wyzna, że Monika nie może być w ciąży, czym mocno ją zszokuje. I to nie tylko dlatego, że wszystko sobie dokładnie wyliczy i faktycznie wyjdzie jej, że mogłaby spodziewać się dziecka, ale również przez to, że przecież test ciążowy pokaże 2 kreski, przez c da jej wynik pozytywny!

Ale niestety w 4068 odcinku "Na Wspólnej" okaże się on tylko fałszywie pozytywny! A to dlatego, że lekarz stwierdzi u Moniki początki menopauzy, a to będą po prostu jej charakterystyczne symptomy. I choć podobne jak w przypadku ciąży, gdyż u Cieślikowej zaniknie miesiączka, a także dojdzie do zmian hormonalnych, to jednak takich, które ją wykluczą, gdyż funkcja jej jajników zacznie się wygasać!

Cieślikowa kompletnie się załamie diagnozą lekarza w 4068 odcinku "Na Wspólnej"!

I to w 4068 odcinku "Na Wspólnej" doprowadzi Monikę na skraj rozpaczy! Do tego stopnia, że wyjdzie z gabinetu zła i rozżalona! Tym bardziej, że przecież dopiero co przeżywała w łóżku z Damianem drugą młodość, a teraz takie coś! Ta wstrząsająca, a zarazem i druzgocąca dla niej diagnoza będzie dla niej niczym koniec w 4068 odcinku "Na Wspólnej"!