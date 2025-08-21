Na Wspólnej, odcinek 4078: Wyprowadzka Cieślików! Przez Damiana nie będą mogli wrócić do domu - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4078 - wtorek, 9.09.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4078 odcinku "Na Wspólnej" rodzina Cieślików nie będzie już bezpieczna nawet we własnym mieszkaniu, z czego Damian boleśnie zda sobie sprawę, gdy mechanik samochodowy uświadomi go, że wypadek jego żony wcale nie był przypadkową awarią jak on będzie przypuszczał. Tylko celowym uszkodzeniem hamulców, przez co Monika nie będzie się w stanie zatrzymać i wjedzie na skrzyżowanie na czerwonym świetle, w wyniku czego mocno ucierpi!

I to tuż po tym, jak w biurze Damiana dojdzie do podpalenia po pogróżkach, jakie otrzyma senator po rozpoczęciu pracy w komisji senackiej. I wówczas w 4078 odcinku "Na Wspólnej" Damian zda sobie sprawę, że to już nie są przelewki, gdyż jego prześladowca nie poprzestanie już tylko na słowach, ale przyjdzie i do czynów, w wyniku których ucierpi nie tylko on sam, ale przede wszystkim i jego najbliżsi. I tego nie będzie mógł sobie darować.

Cieślikowie zamieszkają w hotelu w 4078 odcinku "Na Wspólnej"!

I w związku z tym w 4078 odcinku "Na Wspólnej" Cieślikowie zdecydują się przenieść do hotelu, gdyż zdadzą sobie sprawę, że obecnie i w domu nie mogą czuć się bezpieczni. Tym bardziej, że prześladowca Damiana bez trudu dojdzie do tego, jakim samochodem jeździ jego żona, a co dopiero będzie miał odnaleźć, gdzie mieszka wspólnie z nią i ich synem Kajtkiem (Mikołaj Szostek)!

Dlatego w 4078 odcinku "Na Wspólnej" rodzinnie zdecydują się opuścić swoje mieszkanie i na jakiś czas zamieszkać w hotelu, aby więcej nie kusić losu. Szczególnie, że już mocno ucierpią, gdyż przecież biuro Damiana zostanie doszczętnie spalone, a Monika nie będzie czuć się najlepiej po wypadku, w którym mocno ucierpi.

Damian, Monika i Kajtek w końcu wrócą do domu w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej", ale niebezpieczeństwo jeszcze nie minie!

Oczywiście, w 4078 odcinku "Na Wspólnej" Damian zacznie podejrzewać, że za tymi "przypadkami" może stać senator Krupski (Maciej Wilewski), z którym nawet skonfrontuje się na dziedzińcu. Szczególnie, że ostatnio zacznie się tam coraz częściej kręcić. Jednak nie będzie miał na to żadnych dowodów, przez co jego najbliżsi wciąż nie będą mogli czuć się bezpiecznie. I niestety ten stan zbyt szybko się nie zmieni!

Co prawda, w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej" Cieślikowie otrzymają ochronę Maszy (Joanna Gonschorek), dzięki czemu już w 4086 odcinku będą mogli wrócić do swojego mieszkania. Jednak wciąż nie będą mogli być spokojni, póki sprawca będzie pozostawał na wolności...