Na Wspólnej, odcinek 4078: Damian ściągnie niebezpieczeństwo na rodzinę! Nie zdoła uratować Moniki - ZDJĘCIA

W 4078 odcinku "Na Wspólnej" w życiu Cieślików dojdzie do kolejnego dramatu! A wszystko za sprawą zaangażowania Damiana w prace komisji senackiej, które niestety okażą się tragiczne w skutkach. A to dlatego, że komuś stanowczo się to nie spodoba i postanowi się za to zemścić na Cieśliku! A może nawet i zastraszyć, aby jednak zrezygnował z dalszych czynności, bo przecież senator będzie bardzo solidną firmą i jak się za coś zabierze to porządnie, o czym doskonale będzie wiedział choćby Krupski (Maciej Wilewski)! Czy zatem to on będzie maczał w tym palce? Szczególnie, że zacznie mocno kręcić się wokół Damiana!

Zdradzamy, że już w 4076 odcinku "Na Wspólnej" dojdzie do podpalenia biura senatora Cieślika! Na szczęście, w momencie tragedii nie będzie w środku ani Damiana, ani pracującej z nim Żanety (Anna Guzik), ale niestety biura nie ominą zniszczenia. A to i tak będzie dopiero początek...

Monika zostanie ranna w 4078 odcinku "Na Wspólnej"!

Oczywiście, Damian będzie miał zapewnioną ochronę w osobie Maszy, ale w 4078 odcinku "Na Wspólnej" nawet ona nie zdoła uratować Moniki, która także oberwie rykoszetem przez sprawę Damiana. A to dlatego, że ściągnie ona niebezpieczeństwo nie tylko na niego, ale i jego rodzinę. I z tego względu, Cieślik dostanie ochronę, ale niestety kobieta wcale nie będzie skakać z radości, że będzie ochraniać akurat tą żonę senatora!

A wszystko przez to, że kolejnych odcinkach "Na Wspólnej" okaże się, że kobiety bardzo dobrze się znają jeszcze z czasów szkolnych, gdyż Masza będzie dawną koleżanką Moniki jeszcze z licuem. I choć Cieślikowa będzie liczyć na to, że przy okazji uda im się odnowić znajomość, to jednak kobieta będzie trzymać ją na dystans i traktować bardzo chłodno!

Cieślikowie będą musieli uciekać w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej"!

Dlaczego w następnych odcinkach "Na Wspólnej" tak będzie zachowywać się Masza? I co takiego musiała zrobić jej w przeszłości Monika, że będzie to w niej żywe i mimo upływu lat nie będzie w stanie tego zapomnieć i wybaczyć? I jak to wpłynie na dalsze losy Cieślików?

Zdradzamy, że w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej" niebezpieczeństwo wcale nie minie, a sytuacja tak się rozwinie, że Monika i Kajtek (Mikołaj Szostek) będą musieli nawet wyjechać!

