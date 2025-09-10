Na Wspólnej, odcinek 4081: Chora Anka wyleci z psychiatryka? Nie będą mogli jej tam zostawić - ZDJĘCIA, WIDEO

"Na Wspólnej" odcinek 4081 - poniedziałek, 15.09.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4081 odcinku "Na Wspólnej" chora Anka trafi do szpitala psychiatrycznego, gdy rzuci się na Igora z nożem i zacznie mu grozić tuż po tym, jak zabierze on od niej synka! A wszystko przez to, że Julka pokaże mu nagranie z ich mieszkania, na którym będzie jasno i wyraźnie widać, że to ona znów otruła Jasia, czego Nowak jej już nie odpuści! Tym bardziej, gdy skonfrontuje ją z nagraniem, a ona nie zobaczy w tym nic złego, gdyż uzna, że sama najlepiej wie, co jest potrzebne jej synowi!

I to w końcu obudzi Igora, który zabierze od niej dziecko i odda je w ręce lekarzy, czego ona mu nie daruje! Do tego stopnia, że chwyci za nóż, którym finalnie sama się zrani, po czym Nowak odda ją psychiatryka, bo wówczas będzie już stanowić poważne niebezpieczeństwo nie tylko dla ich wszystkich, ale także i siebie samej! Tyle tylko, że w 4081 odcinku "Na Wspólnej" chora Anka wcale nie będzie chciała tam zostać!

Przerażony Igor dowie się, że chora Anka będzie mogła opuścić psychiatryk już w 4081 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4081 odcinku "Na Wspólnej" Igor zjawi się w ośrodku zamkniętym, w którym wyląduje Anka, aby porozmawiać z jej lekarką. Tym bardziej, iż już będzie wiadomo, że jego partnerka cierpi na przeniesiony zespół Münchhausena, przez co faktycznie nie będzie mogła zbliżać się do Jasia.

I w tej sytuacji w 4081 odcinku "Na Wspólnej" Nowak będzie miał nadzieję na to, że w takim stanie jego chora partnerka pozostanie w ośrodku. Ale lekarka da mu jasno do zrozumienia, że na siłę nie będą w stanie jej tam przetrzymywać, czym już dobije Igora, który nie będzie mógł sobie darować, iż sprowadził na swoje dzieci takie niebezpieczeństwo!

- Rozumiem, że w takim stanie jej nie wypuścicie? - spyta ją z nadzieją Igor.

- Proszę pana, nasi pacjenci mają też swoje prawa. Jeżeli pani Anna odmówi dalszego leczenia, nikt nie będzie w stanie jej do niczego zmusić - przyzna lekarka.

Nowak zmusi chorą partnerkę do leczenia w 4082 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale oczywiście w 4081 odcinku "Na Wspólnej" Igor tak tego nie zostawi i sam postanowi zmusić swoją chorą partnerkę do leczenia! Szczególnie, iż nie będzie chciał więcej narażać swoich najbliższych, z którymi nie będzie mogła przebywać w takim stanie, gdyż wciąż będzie dla nich zagrożeniem. Nowak zrozumie, że bez leczenia w ośrodku zamkniętym chora Anka nigdy nie wróci do zdrowia, w związku z czym postawi jej ultimatum, aby w końcu się na nie zgodziła.

I tym razem w 4082 odcinku "Na Wspólnej" już jej nie ulegnie, ani nie odpuści i będzie przy tym wreszcie tak stanowczy, że chora Anka nie będzie mieć wyboru! Tym bardziej, że Igor zagra najmocniejszą kartą, jaką będzie miał, czyli samym Jasiem!